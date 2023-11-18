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Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

В Башкирии полицейский передавал данные о погибших за взятку

Полицейского из Уфы отстранили от работы за сотрудничество с ритуальным бизнесом

18 ноября 2023, 06:09
Фото: 1MI

В Башкирии полицейский передавал данные о погибших за взятку

На нерадивого сотрудника вышла служба собственной безопасности МВД.

Полицейский из Уфы попался на сотрудничестве с ритуальным агентством. За это предусмотрено наказание.

На протяжении двух лет помощник оперативного дежурного УМВД России по Уфе передавал данные о погибших ритуальному агентству. Сотрудники салона, получив нужные сведения о местонахождении умершего, «окучивали» его близких, предлагая свои услуги.

Как выяснили следователи, полицейский делал это не по доброй воле. За каждое известие он получал вознаграждение от похоронных бюро — от 2,5 до 5 тысяч рублей. Всего за 2 года на таком стартапе «оборотень в погонах» заработал более 150 тысяч.

Но на нерадивого полицейского вышла служба собственной безопасности МВД. Проведя оперативно-розыскную деятельность, она передала данные следственному отделу Октябрьского района. Доказательства, собранные следователем, оказались достаточны для суда. Суд признал его виновным в получении должностным лицом взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ).

Обвиняемый частично признал вину в содеянном. Судья приговорил полицейского к штрафу в 2 млн рублей и запретил ему работать в правоохранительных органах на протяжении ближайших 3 лет.

Ранее за такую же «подработку» сотруднику полиции Стерлитамака назначили 3 года и 3 месяца условного срока.

#Общество#Происшествия#Уфа#Мвд#Идэль Гумеров
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