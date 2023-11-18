Полицейского из Уфы отстранили от работы за сотрудничество с ритуальным бизнесом

Как выяснили следователи, полицейский делал это не по доброй воле. За каждое известие он получал вознаграждение от похоронных бюро — от 2,5 до 5 тысяч рублей. Всего за 2 года на таком стартапе «оборотень в погонах» заработал более 150 тысяч.