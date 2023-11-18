Николай Басков предложил уфимке спеть вместе на двух языках

Народный артист России Николай Басков, являющийся жюри шоу, спросил у Альфии, поёт ли она на башкирском языке. Он рассказал, что участвовал в закрытии дней культуры Башкортостана в Санкт-Петербурге. Там певец пообещал, что в 2024 году исполнит песню на башкирском языке. Николай предложил Альфие спеть на каком-нибудь празднике в Уфе, например — на День города. Но сделать он это собирается в дуэте с ней — народный артист будет петь с Альфиёй Нигматуллиной и на русском, и на башкирском языках.