mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:50

Published Сегодня, 08:50

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

Певица из Уфы получила приглашение от Николая Баскова спеть в дуэте

Николай Басков предложил уфимке спеть вместе на двух языках

18 ноября 2023, 08:50
Фото: https://vk.com/alfiya_ildarovna

Певица из Уфы получила приглашение от Николая Баскова спеть в дуэте

Народный артист рассматривает возможность спеть на День города.

Альфия Нигматуллина, певица из Уфы, выступила во втором полуфинале шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия». Николай Басков предложил спеть ей в дуэте.

Молодая певица выступала с песней Пелагеи «Пташечка», стихи которой были наложены на народные мотивы, в том числе — звуки курая. По её словам, песней она хотела передать любовь к своей родине.

Народный артист России Николай Басков, являющийся жюри шоу, спросил у Альфии, поёт ли она на башкирском языке. Он рассказал, что участвовал в закрытии дней культуры Башкортостана в Санкт-Петербурге. Там певец пообещал, что в 2024 году исполнит песню на башкирском языке. Николай предложил Альфие спеть на каком-нибудь празднике в Уфе, например — на День города. Но сделать он это собирается в дуэте с ней — народный артист будет петь с Альфиёй Нигматуллиной и на русском, и на башкирском языках.

Другие судьи отметили атмосферность выступления артистки, но в финал конкурса она не прошла.

Недавно другая девушка из Башкирии добилась международного признания — её признали самой красивой в Азии.

#Общество#Культура#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Шоу-бизнес#Николай Басков
Подпишитесь
Кадровый голод в Башкирии охватил медицину: не хватает врачей, фельдшеров, водителей
Сегодня, 05:24
Пьяные пациенты и несчастные родители: как часто в Башкирии нападают на медработников
Вчера, 07:07
В Уфе пятый месяц пытаются найти того, кто благоустроит улицу в центре города
Сегодня, 09:24
В Башкирии на месте снесённого моста построили новый. Прежний смыло бурным потоком
Сегодня, 03:24
Депутаты из Башкирии хотят запретить детям использование смартфонов
Сегодня, 07:36
Снег и гололедица: синоптики рассказали о погоде на выходные в Башкирии
16 ноября, 15:44