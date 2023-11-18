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Нехватка медсестёр в Башкирии, конкурсы с плиткой и сроки мобилизации

Нехватка медсестёр в Башкирии, конкурсы с плиткой и сроки мобилизации

18 ноября 2023, 17:00
Фото: 1MI
Главные новости субботы в Башкирии и Уфе — в дайджесте Mkset.

Региональные власти признали серьёзные проблемы в кадровом обеспечении учреждений здравоохранения. Оказалось, что тысячи вакансий на медицинские специальности не закрываются даже наполовину. Кроме врачей, фельдшеров и медсестёр есть и те, кто не относится к медперсоналу — например, водители и санитары, которые тоже нынче в дефиците. Впереди всей республики — больницы Уфы и района, которым не хватает сотен врачей и медработников.

В центре Уфы снова собираются перекладывать плитку. С «собянинским» энтузиазмом управление коммунального хозяйства и благоустройства объявило конкурс на поиск подрядчика для благоустройства площадей перед концертным залом «Башкортостан» и кинотеатром «Родина». Затраты в полсотни миллионов рублей разделят городские и республиканские власти.

Недалеко от этих учреждений культуры благоустройство всё не может начаться. С середины лета то же самое управление городской администрации пытается найти того, кто согласился бы за полмиллиарда реконструировать улицу Октябрьской революции. Дел там — немного: провести демонтажные и земляные работы, постелить тротуарное покрытие, озеленить территорию, установить водоотведение. Но предыдущие три попытки заключить контракт провалились.

Частичная мобилизация не закончилась, а значит военнослужащие, призванные по ней, могут вернуться домой только в отпуск. Иной путь — если причина на отбытие совпадает с одним пунктов перечня, прописанного в указе о мобилизации. В этот список входят состояние здоровья, лишение свободы, достижение максимального возрастного предела. Поэтому, говорят в ЦУР Башкирии, призванные и их близкие могут рассчитывать на то, что когда-нибудь выйдет указ о прекращении частичной мобилизации.

Состояние здоровья башкирского вахтовика, на которого напал якутский медведь-шатун, позволяет ему благодарить коллег и медиков. Компания же, в которой он работал, мало что теряет — в её штате числится более 700 трудящихся. Мы выяснили, что эта организация занимается услугами в области добычи газа и нефти. Она имеет представительство в Уфе, а её бенефициары засели в Москве. Оказывается, на фирму подал в суд маленький уфимский завод, требуя вернуть должок в 2,5 млн рублей.

#Общество#Экономика#Происшествия#Город#Уфа#Новости Башкирии#СВО#Идэль Гумеров
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