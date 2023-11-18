Нехватка медсестёр в Башкирии, конкурсы с плиткой и сроки мобилизации

Состояние здоровья башкирского вахтовика, на которого напал якутский медведь-шатун, позволяет ему благодарить коллег и медиков. Компания же, в которой он работал, мало что теряет — в её штате числится более 700 трудящихся. Мы выяснили, что эта организация занимается услугами в области добычи газа и нефти. Она имеет представительство в Уфе, а её бенефициары засели в Москве. Оказывается, на фирму подал в суд маленький уфимский завод, требуя вернуть должок в 2,5 млн рублей.