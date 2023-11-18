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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Гололёд и морозы: какой будет погода в Башкирии в воскресенье?

Гололёд и морозы: какой будет погода в Башкирии в воскресенье?

18 ноября 2023, 14:19
Фото: Midjourney
Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на последний выходной день.

Завтра в Башкирии сохранится морозная погода.

По республике в целом столбик термометра опустится до -6, -11°. Самые сильные ночные морозы ожидаются в башкирском Зауралье — там температура снизится до -15°. Днём будет не сильно теплее — от -2 до -7°.

Ветер будет умеренным, западным. Синоптики ожидают, что завтрашний день обойдётся без снега и дождя, но предупреждают о гололедице на отдельных участках дороги.

Сегодня снегопад обрушился на Белорецкий район. Из-за этого фуры не смогли преодолеть горный перевал.

#Общество#Погода#Новости Башкирии#Заморозки#Идэль Гумеров#Башгидрометцентр
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