Гололёд и морозы: какой будет погода в Башкирии в воскресенье?

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Завтра в Башкирии сохранится морозная погода.
По республике в целом столбик термометра опустится до -6, -11°. Самые сильные ночные морозы ожидаются в башкирском Зауралье — там температура снизится до -15°. Днём будет не сильно теплее — от -2 до -7°.
Ветер будет умеренным, западным. Синоптики ожидают, что завтрашний день обойдётся без снега и дождя, но предупреждают о гололедице на отдельных участках дороги.
Сегодня снегопад обрушился на Белорецкий район. Из-за этого фуры не смогли преодолеть горный перевал.