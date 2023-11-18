Депутаты из Башкирии хотят запретить детям использование смартфонов

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В Госдуме в первом чтении приняла идею о запрете смартфонов во время уроков. В поддержку парламентариев выступил спикер башкирского госсобрания Константин Толкачёв. В числе тех, кто внёс законопроект на рассмотрение — Лилия Гумерова, сенатор из Башкирии.
Речь идёт о том, чтобы учащиеся не могли пользоваться телефонами во время занятиях. По законопроекту, это можно будет делать только в экстренных случаях и тогда, когда использование средств связи предусмотрено образовательной программой. Контроль за соблюдением новых правил депутаты хотят возложить на педагогов и руководителей школ. Дополнительных вложений из бюджета школы при этом не получат.
По мнению Толкачёва, смартфоны мешают педагогам и детям, которые вместо учёбы «снимают контент для соцсетей». Спикер башкирского парламента отметил, что этот вопрос уже поднимался в новом созыве Курултая.
Толкачёв призвал депутатов Курултая поддержать концепцию нового законопроекта, когда он поступит на рассмотрение.
Но не все граждане согласны с Толкачёвым. Пользователь соцсетей Амит М. видит в этой инициативе копирование китайских практик. Он считает, что государство должно преодолеть советскую модель образования, переориентировавшись на примеры Финляндии, Дании и Нидерландов.
Это не первая инициатива, в которой участвуют башкирские парламентарии. Недавно они собрались запретить рекламу услуг для желающих откосить от армии. Но правительство не поддержало идею. А Лилия Гумерова собралась вводить скрепы в научную деятельность и математику.