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Published Сегодня, 07:36

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Спикер Курултая Башкирии высказался о запрете смартфонов в школах

Депутаты из Башкирии хотят запретить детям использование смартфонов

18 ноября 2023, 07:36
Фото: 1MI

Спикер Курултая Башкирии высказался о запрете смартфонов в школах

На педагогический состав ляжет ещё одна обязанность.

В Госдуме в первом чтении приняла идею о запрете смартфонов во время уроков. В поддержку парламентариев выступил спикер башкирского госсобрания Константин Толкачёв. В числе тех, кто внёс законопроект на рассмотрение — Лилия Гумерова, сенатор из Башкирии.

Речь идёт о том, чтобы учащиеся не могли пользоваться телефонами во время занятиях. По законопроекту, это можно будет делать только в экстренных случаях и тогда, когда использование средств связи предусмотрено образовательной программой. Контроль за соблюдением новых правил депутаты хотят возложить на педагогов и руководителей школ. Дополнительных вложений из бюджета школы при этом не получат.

По мнению Толкачёва, смартфоны мешают педагогам и детям, которые вместо учёбы «снимают контент для соцсетей». Спикер башкирского парламента отметил, что этот вопрос уже поднимался в новом созыве Курултая.

Толкачёв призвал депутатов Курултая поддержать концепцию нового законопроекта, когда он поступит на рассмотрение.

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Но не все граждане согласны с Толкачёвым. Пользователь соцсетей Амит М. видит в этой инициативе копирование китайских практик. Он считает, что государство должно преодолеть советскую модель образования, переориентировавшись на примеры Финляндии, Дании и Нидерландов.

Это не первая инициатива, в которой участвуют башкирские парламентарии. Недавно они собрались запретить рекламу услуг для желающих откосить от армии. Но правительство не поддержало идею. А Лилия Гумерова собралась вводить скрепы в научную деятельность и математику.

#Общество#Новости Башкирии#Госдума#Идэль Гумеров#Курултай
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