Депутаты из Башкирии хотят запретить детям использование смартфонов

Речь идёт о том, чтобы учащиеся не могли пользоваться телефонами во время занятиях. По законопроекту, это можно будет делать только в экстренных случаях и тогда, когда использование средств связи предусмотрено образовательной программой. Контроль за соблюдением новых правил депутаты хотят возложить на педагогов и руководителей школ. Дополнительных вложений из бюджета школы при этом не получат.