«Зимняя сказка»: 12 мест в Башкирии, куда стоит съездить зимой 2023–2024 года

В замерзшем Нугушском водохранилище есть множество достопримечательностей, которые можно посетить, например, на лыжах. Если физическая подготовка не является вашей сильной стороной, то можно взять в аренду снегоходы, как на турбазах, так и в нацпарке «Башкирия». В зимнее время здесь обязательно стоит посетить водопад Куперля и карстовый мост — это действительно красиво и впечатляюще. Кроме того, по водохранилищу можно добраться до пещеры Кутук-4. Если вы предпочитаете более спокойный отдых, то можете покататься на лошадях, на санях или подняться по экотропе на гору Таллы.