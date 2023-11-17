«Зимняя сказка»: 12 мест в Башкирии, куда стоит съездить зимой 2023–2024 года

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Зимой в Башкирии количество желающих пройтись по лесам и горам значительно сокращается. Однако Валерий Кузнецов, известный турист и организатор однодневных туров, утверждает, что путешествовать в холодное время года тоже возможно. При выборе маршрута важными факторами становятся либо расстояние, либо наличие природных достопримечательностей и баз отдыха. Валерий составил топ-12 зимних маршрутов, которые учитывают удобство транспортной доступности, наличие баз отдыха и пейзажную привлекательность.
Абзановский ледяной водопад и Аскинская ледяная пещера — отличный выбор для зимних походов. Эти места близки к Уфе и другим южным городам, позволяя совершить однодневную экскурсию. Тут можно насладиться величием ледяного королевства с его вековыми сталактитами. Зима — лучшее время для посещения пещеры, так как летом здесь слишком жарко и лёд быстро тает из-за большого количества туристов.
Пещера опасна для посетителей из-за обваливания ледяных сталактитов и скользкого пола. Внутри есть оборудование и подсветка. Рядом с пещерой — Абзановский водопад. Летом можно увидеть тихие ручейки, а зимой впечатляющую бахрому.
Айгир — культовое место, которое привлекает туристов круглый год. Появление турбазы сделало его еще привлекательнее. Скалы Айгира — главная достопримечательность.
Айгир — крутой, но короткий подъем с потрясающими видами на горы Малый и Большой Ямантау. Возможность похода к Борисовым печам и прогулки по реке Малый Инзер. Зимний поход на культовое место удобен благодаря поезду «Легенда Урала», останавливающемуся на станции Айгир.
Абзаково и Мраткино — популярные горнолыжные комплексы в Белорецке. Они предлагают разнообразные варианты жилья и места общественного питания. В Абзаково также есть зоопарк, бассейн и развлечения для детей. Мраткино находится рядом с городом Белорецк, где можно прогуляться по старинному горнозаводскому городу. Расстояние между ними небольшое, но качество трасс может значительно отличаться из-за ориентации склонов.
Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» популярен среди горнолыжников и любителей прогулок. В центре есть комфортабельный подъемник и потрясающие виды на озеро Банное. Также можно прогуляться по горному ущелью хребта Крыктытау и увидеть скалу Чертов палец. В окрестностях есть интересные места: собачий питомник с различными породами собак и кошек, и деревня Кужаново с 11 уникальными лиственницами. Деревья с шарообразной кроной уникальны. Есть разные версии об их происхождении. В Банном месте хорошая инфраструктура с доступными ценами на жилье. Кафе, бани и магазины обеспечивают комфорт для всех.
Место, известное опытным туристам и любителям офф-роада, стало популярным за последние годы. В деревне Тирлянской появились базы. Зима — идеальное время для посещения Зубчатых гор. Дорога становится проезжей, и можно насладиться видами горного хребта. Если нет автомобиля, можно договориться о транспортировке с туристическими базами или «таксистами».
Гулять там можно пешком, на лошадях или на снегоходах, что организовывают турбазы. В окрестностях Арского камня находятся много живописных мест: камень сам по себе, скала 7 братьев, хребет Крака, гора Арвакрязь и другие. В окрестностях Отнурока самые популярные маршруты — горы Малиновые (три вершины), Ялангас. В зимнее время снегоходы накатываются до вершин тропы, можно добраться пешком или на конно-снегоходном способе.
Каповая пещера и Кага — увлекательные места для выходных. В Каге можно посетить турбазы, старинное русское село и родник Сажелка. Там местные жители используют своеобразные выражения, например «ощериваться» вместо смеха. Также есть Свято-Никольский храм, которому уже более ста лет. Покататься на лошадях или пешком — прелесть зимней Каги. Река Белая подо льдом — отличное место. Скала Одинокая сосна — популярное место с потрясающими видами. Зимой до Шульганташа дорога лучше, чем летом. Пещеру можно осмотреть без толчеи.
Зимой Иремель привлекает туристов своей уникальной магией. Покорить гору сложнее из-за краткости светового дня. Передвигаться на снегоходах нельзя, только пешком. Важно не заблудиться, особенно при плохой погоде.
В селе Тюлюк (Челябинская область) есть хорошая инфраструктура для туристов: жилье, кафе. Кроме Иремеля, можно посетить Ларкинское ущелье, музей матрёшки и деревянную церковь.
Зимний и летний туризм в красивых местах села Толпарово Гафурийского района стал возможным благодаря появлению нескольких хороших баз. Одним из главных развлечений для посетителей является катание на санях по застывшей реке Зилим. Транспорт с водителем предоставляют как местные жители, так и турбазы. Кроме того, река Зилим является путем, который ведет в деревню Зириклы. Это уникальное место известно отсутствием электричества и дорог.
В замерзшем Нугушском водохранилище есть множество достопримечательностей, которые можно посетить, например, на лыжах. Если физическая подготовка не является вашей сильной стороной, то можно взять в аренду снегоходы, как на турбазах, так и в нацпарке «Башкирия». В зимнее время здесь обязательно стоит посетить водопад Куперля и карстовый мост — это действительно красиво и впечатляюще. Кроме того, по водохранилищу можно добраться до пещеры Кутук-4. Если вы предпочитаете более спокойный отдых, то можете покататься на лошадях, на санях или подняться по экотропе на гору Таллы.
Расположенные относительно близко от Уфы — в 110 км, озеро-источник Сарва и источник Кипун не замерзают зимой и удивляют своей прозрачной голубизной. Теперь эти достопримечательности можно обойти за один день без ночевки. Кроме того, рядом с Сарвой появился интересный объект — хостел, созданный из старенького автобуса КАВЗ. В Казнаташе, откуда можно пойти на источник Кипун, также был построен домик в виде землянки. Оба проекта привлекли внимание и украсили эти популярные достопримечательности. В 80 км от Сарвы можно добавить пункт — мужской монастырь «Святые кустики» для тех, кто желает разнообразить этот маршрут.
Огромной популярностью пользуются экскурсии по территории санатория. Люди действительно проявляют интерес к тому, как работает лечебный природный пар, исходящий из горы Янгантау. Вид с смотровой площадки санатория на излучину реки Юрюзани, окруженную горами, является незабываемым. Там же находится уникальный морской музей, основанный на коллекции Рауля Саматова. Интересное оформление, связанное с морскими мотивами, и удивительные экспонаты, представляющие морских обитателей, делают его особенно привлекательным. Вместе с этой поездкой вы сможете посетить Идрисовскую или Лаклинскую пещеры, которые открыты для посещения в любое время года.