Всего 2% населения не трудоустроены в Башкирии

Отметим, количество безработных в регионе снизилось более чем на 23%: с 15,9 тысячи в начале 2023 года до 12,2 тысячи к концу октября. При этом количество вакансий увеличилось на 17,4%, а среднемесячная зарплата в августе превысила 56 тысяч рублей.