Всего 2% населения не трудоустроены в Башкирии

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В Башкирии уровень безработицы рекордно низок — на период апреля-июня 2023 года официально оставались нетрудоустроенными 2,4% населения. Эти показатели являются самыми низкими с 1991 года. При этом в регионе фиксируется серьезный кадровый голод.
В республике Башкортостан на одного незанятого приходится четыре вакансии, в промышленном секторе — это соотношение один к восьми. Регион испытывает серьезную нехватку IT-специалистов, в частности разработчиков приложений и PHP-разработчиков. Такие данные предоставил Центр переподготовки Университета «Синергия».
Для решения проблемы кадроовго «голода», министерство труда и социальной защиты населения принимает меры, направленные на балансирование спроса и предложения трудовых ресурсов. Одной из ключевых мер является прогнозирование потребностей в кадрах, на основании которого вузы и ссузы будут готовить специалистов. Также в Башкирии реализуются программы обучения сотрудников под заказ работодателей.
Примечательно, что процедура переобучения особенно важна для таких бурно растущих направлений, как IT- и digital. В этих сферах постоянно появляются новые цифровые профессии, а объем задач и требования к квалификации сотрудников растут.
Так, например, в Центре переподготовки Университета «Синергия» запущена программа переобучения по 50 различным профессиям, среди которых интернет-маркетолог, веб-дизайнер и менеджер по управлению персоналом. После обучения выпускникам помогают с трудоустройством.
Уникальность Центра переподготовки заключается в том, что он работает по новой модели «Учись сейчас — плати потом». То есть человек сначала бесплатно получает новую профессию, потом мы
помогаем ему трудоустроиться, и только после этого он начинает оплачивать свое обучение — без процентов и переплат. Центр решает стратегические для страны задачи — обеспечивает массовый приток новых специалистов в критически важные отрасли экономики, — сказал президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.
Отметим, количество безработных в регионе снизилось более чем на 23%: с 15,9 тысячи в начале 2023 года до 12,2 тысячи к концу октября. При этом количество вакансий увеличилось на 17,4%, а среднемесячная зарплата в августе превысила 56 тысяч рублей.