Власти Башкирии рассказали о дальнейшей судьбе «Дома смерти» в Уфе

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
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Updated Сегодня, 03:33
Заместитель министра строительства и архитектуры Башкирии, Артём Ковшов отметил, что дом начал оживать и уже осталось совсем немного времени — около полутора-двух месяцев — для того, чтобы сдать его в эксплуатацию и позволить людям, наконец, заселиться в свои квартиры.
Власти столкнулись с трудностями из-за проблемного застройщика, который выразил несогласие с достройкой своего дома. Артём Ковшов, поделился информацией о том, что застройщик подает жалобы в различные инстанции, утверждая, что республика безосновательно достраивает его дом.
Более 100 человек задействованы на объекте, где на следующей неделе завершатся работы по благоустройству, а через две недели будет закончен фасад. Замминистр отметил, что за долгие годы, в которые здание стояло недостроенным, не было допущено критических отклонений. Это было возможно благодаря тому, что подрядчик построил дом «хорошо».
Этот строительный объект получил кличку «Дом смерти» из-за нескольких несчастных случаев, произошедших на стройплощадке во время заморозки строительства.
Возводить дом на Кирова—Пархоменко начали еще в 2008 году, но история его строительства оказалась долгой и запутанной. Изначально застройщиком был общественный фонд «Луч», специализирующийся на реабилитации инвалидов по зрению, а заказчиком — строительный кооператив «Дуслык-строй». Однако основным препятствием для завершения проекта стало то, что фонд «Луч» не мог быть признан банкротом, так как его руководство сопротивлялось этому.
В результате, строительство затянулось на более чем 15 лет, и дом оказался простаивающим. В течение трех лет владельцы дома проводили судебные процессы, обращаясь в Арбитражный суд, апелляцию и кассацию, чтобы добиться завершения строительства.