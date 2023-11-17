Власти Башкирии рассказали о дальнейшей судьбе «Дома смерти» в Уфе

Власти столкнулись с трудностями из-за проблемного застройщика, который выразил несогласие с достройкой своего дома. Артём Ковшов, поделился информацией о том, что застройщик подает жалобы в различные инстанции, утверждая, что республика безосновательно достраивает его дом.

Более 100 человек задействованы на объекте, где на следующей неделе завершатся работы по благоустройству, а через две недели будет закончен фасад. Замминистр отметил, что за долгие годы, в которые здание стояло недостроенным, не было допущено критических отклонений. Это было возможно благодаря тому, что подрядчик построил дом «хорошо».