В Уфе сорокадвухлетний мужик напал на медработницу. Она смогла постоять за себя

В квартире, куда вызвали медицинскую бригаду, находились двое мужчин. Возможно, говорит министр, они были пьяными. Несмотря на это фельдшерка осмотрела пациента и предложила тому поехать в больницу. Сначала тот согласился, но когда медработница дошла с пациентом до двери квартиры, он начал сопротивляться. После препирательств он накинулся на девушку, угрожая избить.