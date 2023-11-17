В Уфе сорокадвухлетний мужик напал на медработницу. Она смогла постоять за себя

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
В Уфе мужчина напал на фельдшерку, когда та помогала ему добраться до машины скорой помощи. Об этом рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.
Позавчера около полуночи в диспетчерскую скорой помощи позвонил сорокадвухлетний мужчина из-за болей в области живота. На помощь больному приехала неукомплектованная бригада скорой в составе одной фельдшерки.
В квартире, куда вызвали медицинскую бригаду, находились двое мужчин. Возможно, говорит министр, они были пьяными. Несмотря на это фельдшерка осмотрела пациента и предложила тому поехать в больницу. Сначала тот согласился, но когда медработница дошла с пациентом до двери квартиры, он начал сопротивляться. После препирательств он накинулся на девушку, угрожая избить.
Медработница не растерялась и заскочила в квартиру, захлопнув за собой дверь. Она успела вызвать полицию. Когда приехал наряд, пациент убежал — его пришлось задерживать по горячим следам.
Министр здравоохранения встретился с пострадавшей, чтобы выразить ей слова поддержки. Судьбой неадекватного пациента займётся полиция.