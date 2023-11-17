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Posted 17 ноября 2023, 04:53

Published 17 ноября 2023, 04:53

Modified 17 ноября 2023, 04:55

Updated 17 ноября 2023, 04:55

В Башкирии пациент напал на медработницу, желавшую ему помочь

В Уфе сорокадвухлетний мужик напал на медработницу. Она смогла постоять за себя

17 ноября 2023, 04:53
Фото: 1MI.

В Башкирии пациент напал на медработницу, желавшую ему помочь

Девушка должна была сопроводить мужчину до больницы, но что-то пошло не так.

В Уфе мужчина напал на фельдшерку, когда та помогала ему добраться до машины скорой помощи. Об этом рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Позавчера около полуночи в диспетчерскую скорой помощи позвонил сорокадвухлетний мужчина из-за болей в области живота. На помощь больному приехала неукомплектованная бригада скорой в составе одной фельдшерки.

В квартире, куда вызвали медицинскую бригаду, находились двое мужчин. Возможно, говорит министр, они были пьяными. Несмотря на это фельдшерка осмотрела пациента и предложила тому поехать в больницу. Сначала тот согласился, но когда медработница дошла с пациентом до двери квартиры, он начал сопротивляться. После препирательств он накинулся на девушку, угрожая избить.

Медработница не растерялась и заскочила в квартиру, захлопнув за собой дверь. Она успела вызвать полицию. Когда приехал наряд, пациент убежал — его пришлось задерживать по горячим следам.

Министр здравоохранения встретился с пострадавшей, чтобы выразить ей слова поддержки. Судьбой неадекватного пациента займётся полиция.

#Общество#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Скорая помощь
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