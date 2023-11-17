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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

В Уфе собираются пустить трамвай по улице Ленина

17 ноября 2023, 12:58

В Уфе планируют реконструировать 37,4 км трамвайных путей до 2026 года

Об этом сообщает телеканал UTV.

Правительство Башкирии и компания «Группа Мовиста» подписали соглашение о развитии электрического транспорта в республике. В частности, документ предусматривает модернизацию трамвайной системы Уфы в два этапа. Общий объем инвестиций оценивают в 20,6 млрд рублей, при этом часть средств планируется привлечь через государственно-частное партнерство.

Первый из них должен пройти в южной части города и включает в себя реконструкцию 37,4 км трамвайных путей до 2026 года. Также планируется строительство новой трамвайной линии по улице Ленина. Предполагается, что она соединит улицу Революционную с бульваром Ибрагимова.

Кроме того, власти намерены построить в городе новое трамвайное дэпо, реконструировать десять тяговых подстанций и поставить 60 новых трамваев.

#Общество#Уфалогия: Транспорт#Общественный транспорт#Новости Уфы#Трамвай#Азамат Нухов
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