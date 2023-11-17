В Уфе собираются пустить трамвай по улице Ленина

Первый из них должен пройти в южной части города и включает в себя реконструкцию 37,4 км трамвайных путей до 2026 года. Также планируется строительство новой трамвайной линии по улице Ленина. Предполагается, что она соединит улицу Революционную с бульваром Ибрагимова.