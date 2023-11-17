В Уфе собираются пустить трамвай по улице Ленина

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Правительство Башкирии и компания «Группа Мовиста» подписали соглашение о развитии электрического транспорта в республике. В частности, документ предусматривает модернизацию трамвайной системы Уфы в два этапа. Общий объем инвестиций оценивают в 20,6 млрд рублей, при этом часть средств планируется привлечь через государственно-частное партнерство.
Первый из них должен пройти в южной части города и включает в себя реконструкцию 37,4 км трамвайных путей до 2026 года. Также планируется строительство новой трамвайной линии по улице Ленина. Предполагается, что она соединит улицу Революционную с бульваром Ибрагимова.
Кроме того, власти намерены построить в городе новое трамвайное дэпо, реконструировать десять тяговых подстанций и поставить 60 новых трамваев.