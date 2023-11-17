mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

В Уфе простились с погибшим в ходе СВО сержантом Ильдаром Сахаповым

В Уфе простились с погибшим в ходе СВО сержантом Ильдаром Сахаповым

17 ноября 2023, 05:54
Фото: https://vk.com/olegkotovleninskyufa
Об этом в своих соцсетях сообщил глава Ленинского района города Олег Котов.

Ильдар Сахапов служил по контракту в звании гвардии сержанта и выполнял обязанности командира отделения в 1 роте 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Он погиб, выполняя свой воинский долг.

Торжественная церемония прощания прошла в доме прощаний, расположенном на Южном кладбище. После завершения церемонии, с большим почтением и уважением, боец был захоронен в деревне Якупово, которая находится в Кушнаренковском районе.

Олег Котов выразил искренние соболезнования родным и близким усопшего военнослужащего, подчеркнув, что его память будет вечной и его слава никогда не угаснет.

Ранее Mkset сообщал о церемонии прощания с погибшим в ходе СВО Виталием Давлетшиным. Он погиб 25 октября 2023 года при выполнении воинского долга. За самоотверженность и отвагу герой удостоен ордена Мужества посмертно.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Пьяные пациенты и несчастные родители: как часто в Башкирии нападают на медработников
Сегодня, 07:07
Стало известно на сколько процентов повысили МРОТ в 2024 году
Сегодня, 06:51
В Башкирии состоится «Прямая линия» с Радием Хабировым
Сегодня, 06:11
Экс-министр отвечавший за транспортную реформу в Башкирии возглавил Ространснадзор РБ
Вчера, 11:59
Очередной ЖК: Связанная с Андреем Назаровым фирма начала застройку леса за ВДНХ в Уфе
14 ноября, 12:42
Самое старое здание Уфы: История и тайны Демидовского особняка
15 ноября, 10:32