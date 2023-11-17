В Уфе простились с погибшим в ходе СВО сержантом Ильдаром Сахаповым

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Published Сегодня, 05:54
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Ильдар Сахапов служил по контракту в звании гвардии сержанта и выполнял обязанности командира отделения в 1 роте 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Он погиб, выполняя свой воинский долг.
Торжественная церемония прощания прошла в доме прощаний, расположенном на Южном кладбище. После завершения церемонии, с большим почтением и уважением, боец был захоронен в деревне Якупово, которая находится в Кушнаренковском районе.
Олег Котов выразил искренние соболезнования родным и близким усопшего военнослужащего, подчеркнув, что его память будет вечной и его слава никогда не угаснет.
Ранее Mkset сообщал о церемонии прощания с погибшим в ходе СВО Виталием Давлетшиным. Он погиб 25 октября 2023 года при выполнении воинского долга. За самоотверженность и отвагу герой удостоен ордена Мужества посмертно.