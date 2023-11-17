В «Пятерочках» Башкортостана началась акция #питьнельзярулить

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Проект «Автотрезвость» будет проходить до 3 декабря 2023 года в 44 «Пятёрочках» в Башкортостане. В некоторых магазинах сети были установлены интерактивные «станции Автотрезвости», где с помощью специальных VR-очков, имитирующих состояние алкогольного опьянения, участники акции попробуют пройти импровизированную «полосу препятствий», не задевая конусы. Такое упражнение даст наглядное представление о том, как даже небольшая доза алкоголя искажает сознание и замедляет реакцию, приводя к опасным ситуациям на дороге. Кроме этого, в рамках акции волонтеры расскажут об опасности, которую несут на дорогах нетрезвые пешеходы.
Социальный проект «Автотрезвость» направлен на профилактику нетрезвого вождения, а также на формирование у общества и водителей нетерпимости к управлению транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. В республике проект реализуется по инициативе завода «Шихан» и при поддержке республиканского ГИБДД МВД с 2014 года. С 2022 года к проекту присоединилось Министерство образования и науки Башкортостана.
«Такие масштабные просветительские проекты необходимы, чтобы каждый мог предотвратить потенциальные аварии. Акция #ПИТЬНЕЛЬЗЯРУЛИТЬ имеет огромную социальную значимость, и мы надеемся, что напоминание об ответственности всех участников дорожного движения — не только водителей и пассажиров, но и пешеходов — поможет снизить уровень ДТП в стране», — комментирует Анна Гусейнова, руководитель проекта «Центры местного сообщества».