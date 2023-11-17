В «Пятерочках» Башкортостана началась акция #питьнельзярулить

Проект «Автотрезвость» будет проходить до 3 декабря 2023 года в 44 «Пятёрочках» в Башкортостане. В некоторых магазинах сети были установлены интерактивные «станции Автотрезвости», где с помощью специальных VR-очков, имитирующих состояние алкогольного опьянения, участники акции попробуют пройти импровизированную «полосу препятствий», не задевая конусы. Такое упражнение даст наглядное представление о том, как даже небольшая доза алкоголя искажает сознание и замедляет реакцию, приводя к опасным ситуациям на дороге. Кроме этого, в рамках акции волонтеры расскажут об опасности, которую несут на дорогах нетрезвые пешеходы.