В Куюргазинском районе Башкирии открылся новый ФАП

Posted 17 ноября, 10:36
Published 17 ноября, 10:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Открытие нового ФАПа в этом селе взамен старого стало возможным благодаря реализации проекта по модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».
В Аскарово проживает 225 человек. В современном фельдшерско-акушерском пункте работает фельдшер Наиля Султанова, которая оказывает медицинскую помощь своим односельчанам уже более 20 лет.
— В новом здании есть все необходимое оборудование для проведения первого этапа диспансеризации, неотложной помощи и амбулаторного приема, — отметила Наиля Султанова.
В фельдшерско-акушерском пункте в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» проведен высокоскоростной интернет. Благодаря этому фельдшер может оперативно получать расшифрованную ЭКГ и проводить со специалистами республиканских стационаров телемедицинские консультации.
Как сообщал ранее министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, в 2023 году в Башкирии заработают 75 новых ФАПов, 10 врачебных амбулаторий и пять кабинетов врачей общей практики.
— Все это благодаря национальному проекту «Здравоохранение», одна из приоритетных задач которого — укрепление и модернизация здравоохранения на селе, — рассказал министр.