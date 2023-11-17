В Куюргазинском районе Башкирии открылся новый ФАП

В фельдшерско-акушерском пункте в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» проведен высокоскоростной интернет. Благодаря этому фельдшер может оперативно получать расшифрованную ЭКГ и проводить со специалистами республиканских стационаров телемедицинские консультации.