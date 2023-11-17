mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 ноября, 10:36

Published 17 ноября, 10:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

В Куюргазинском районе Башкирии открылся новый ФАП

В Куюргазинском районе Башкирии открылся новый ФАП

17 ноября 2023, 10:36
Фото: 1MI
В селе Аскарово Куюргазинского района Башкирии принял первых пациентов новый фельдшерско-акушерский пункт.

Открытие нового ФАПа в этом селе взамен старого стало возможным благодаря реализации проекта по модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».

В Аскарово проживает 225 человек. В современном фельдшерско-акушерском пункте работает фельдшер Наиля Султанова, которая оказывает медицинскую помощь своим односельчанам уже более 20 лет.

— В новом здании есть все необходимое оборудование для проведения первого этапа диспансеризации, неотложной помощи и амбулаторного приема, — отметила Наиля Султанова.

В фельдшерско-акушерском пункте в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» проведен высокоскоростной интернет. Благодаря этому фельдшер может оперативно получать расшифрованную ЭКГ и проводить со специалистами республиканских стационаров телемедицинские консультации.

Как сообщал ранее министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, в 2023 году в Башкирии заработают 75 новых ФАПов, 10 врачебных амбулаторий и пять кабинетов врачей общей практики.

— Все это благодаря национальному проекту «Здравоохранение», одна из приоритетных задач которого — укрепление и модернизация здравоохранения на селе, — рассказал министр.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
«Не любят вас застройщики»: что известно о новом главе Башкультнаследия
Сегодня, 07:42
Чиновник, предлагавший установить в автобусах Уфы турникеты, получил новую должность
Сегодня, 08:00
Названа дата открытия Резиденции Деда Мороза в Уфе
Сегодня, 05:47
Морозы до -12℃ и снег каждый день: какая погода ждет жителей Уфы на этой неделе
Сегодня, 04:55
Украина ввела санкции против чиновников из Башкирии. Что это значит?
18 ноября, 18:10
Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Башкирии
Сегодня, 05:00