mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 ноября, 08:31

Published 17 ноября, 08:31

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

В Башкортостане благоустраивают общественные территории

В Башкортостане благоустраивают общественные территории

17 ноября 2023, 08:31
Фото: 1MI
Благодаря реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 69 населенных пунктах Башкортостана благоустроили 122 общественных территории за последний год.

Например, в городе Туймазы обновили территорию перед драмтеатром. Специалисты подрядной организации выполнили работы по укладке бордюрного камня и тротуарной плитки, установили новые опоры освещения и светильники, тротуарную подсветку. Здесь появились новые скамейки и урны, посеян газон.

В Бураевском районе в текущем году благоустроили прибрежную территорию реки Сару. Теперь у жителей и гостей района появилось новое пространство для спокойной прогулки и занятий спортом. На всей протяжённости пешеходной дорожки установлено освещение, обустроены две спортивные площадки для воркаута и пляжного волейбола. На территории появились пешеходные дорожки, мостики, скамейки, урны и установлены малые архитектурные формы.

В селе Языково Благоварского района выполнены работы по благоустройству сквера им. Канзафар-Бия по улице Пушкина. Здесь заасфальтированы пешеходные дорожки, проезд, уложена тротуарная плитки, установлены фонари уличного освещения, смонтировано ограждение, видеонаблюдение.

Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Башкортостан
Подпишитесь
«Не любят вас застройщики»: что известно о новом главе Башкультнаследия
Сегодня, 07:42
Чиновник, предлагавший установить в автобусах Уфы турникеты, получил новую должность
Сегодня, 08:00
Названа дата открытия Резиденции Деда Мороза в Уфе
Сегодня, 05:47
Морозы до -12℃ и снег каждый день: какая погода ждет жителей Уфы на этой неделе
Сегодня, 04:55
Украина ввела санкции против чиновников из Башкирии. Что это значит?
18 ноября, 18:10
Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Башкирии
Сегодня, 05:00