В Башкортостане благоустраивают общественные территории

В Бураевском районе в текущем году благоустроили прибрежную территорию реки Сару. Теперь у жителей и гостей района появилось новое пространство для спокойной прогулки и занятий спортом. На всей протяжённости пешеходной дорожки установлено освещение, обустроены две спортивные площадки для воркаута и пляжного волейбола. На территории появились пешеходные дорожки, мостики, скамейки, урны и установлены малые архитектурные формы.