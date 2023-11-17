В Башкортостане благоустраивают общественные территории

Posted 17 ноября, 08:31
Published 17 ноября, 08:31
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Например, в городе Туймазы обновили территорию перед драмтеатром. Специалисты подрядной организации выполнили работы по укладке бордюрного камня и тротуарной плитки, установили новые опоры освещения и светильники, тротуарную подсветку. Здесь появились новые скамейки и урны, посеян газон.
В Бураевском районе в текущем году благоустроили прибрежную территорию реки Сару. Теперь у жителей и гостей района появилось новое пространство для спокойной прогулки и занятий спортом. На всей протяжённости пешеходной дорожки установлено освещение, обустроены две спортивные площадки для воркаута и пляжного волейбола. На территории появились пешеходные дорожки, мостики, скамейки, урны и установлены малые архитектурные формы.
В селе Языково Благоварского района выполнены работы по благоустройству сквера им. Канзафар-Бия по улице Пушкина. Здесь заасфальтированы пешеходные дорожки, проезд, уложена тротуарная плитки, установлены фонари уличного освещения, смонтировано ограждение, видеонаблюдение.
Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.