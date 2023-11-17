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Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

В Башкирии зафиксирован резкий рост разведенных пар

В Башкирии зафиксирован резкий рост разведенных пар

17 ноября 2023, 07:48
Фото: Midjourney
Статистика Башстата свидетельствует о увеличении числа разводов в Башкирии в последние годы.

Данные Башстата говорят о серьезном росте числа разводов в регионе. За последние 15 лет в Башкирии произошли несколько значительных скачков в количестве разводов. Так, в 2022 году официально расстались 17 336 супружеских пар, что составило 4,2 случая разводов на 1000 человек. А в 2020 и 2021 годах число разводов составило соответственно 14 573 и 16 704 пары. Максимальное количество разводов за последние 22 года было зафиксировано в 2003 и 2004 годах и составило 25 247 и 23 501 соответственно, или 6,2 и 5,7 на 1000 населения.

Ранее Mkset сообщал о количестве заключенных и расторгнутых браков на территории республики. В период с января по сентябрь жители Башкирии заключили 18,1 тыс. браков, за этот же период свои отношения расторгли 12,5 тыс. пар. Таким образом, количество заключаемых в республике браков сократилось на 2,1%, а количество разводов — на 2,8%.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Браки#Виалина Ахсанова#ЗАГС
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