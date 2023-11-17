В Башкирии зафиксирован резкий рост разведенных пар

Данные Башстата говорят о серьезном росте числа разводов в регионе. За последние 15 лет в Башкирии произошли несколько значительных скачков в количестве разводов. Так, в 2022 году официально расстались 17 336 супружеских пар, что составило 4,2 случая разводов на 1000 человек. А в 2020 и 2021 годах число разводов составило соответственно 14 573 и 16 704 пары. Максимальное количество разводов за последние 22 года было зафиксировано в 2003 и 2004 годах и составило 25 247 и 23 501 соответственно, или 6,2 и 5,7 на 1000 населения.