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Updated Сегодня, 06:14

В Башкирии состоится «Прямая линия» с Радием Хабировым

В Башкирии состоится «Прямая линия» с Радием Хабировым

17 ноября 2023, 06:11
Фото: 1MI
Жители республики смогут задать вопросы напрямую главе региона.

29 ноября в Башкирии состоится «Прямая линия» с главой республики Радием Хабировым. Прямая линия начнется в 19.00, и все жители региона имеют возможность задать свои вопросы главе Башкирии.

С 17 ноября и до начала мероприятия, люди могут задавать свои вопросы через социальные сети. Видеовопросы можно будет загрузить на официальный сайт руководителя региона до 19.00 28 ноября. Вопросы через социальные сети будут приниматься до начала прямой линии и даже во время трансляции.

Также, вы сможете задать свои вопросы на официальных страницах Радия Хабирова в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ЦУР РБ. Кроме того, глава ответит на вопросы, которые будут заданы в прямом эфире на телеканалах республики.

#Общество#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Хабиров#Виалина Ахсанова#Трансляция
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