В Башкирии состоится «Прямая линия» с Радием Хабировым

С 17 ноября и до начала мероприятия, люди могут задавать свои вопросы через социальные сети. Видеовопросы можно будет загрузить на официальный сайт руководителя региона до 19.00 28 ноября. Вопросы через социальные сети будут приниматься до начала прямой линии и даже во время трансляции.