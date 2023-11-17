В Башкирии состоится «Прямая линия» с Радием Хабировым

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
29 ноября в Башкирии состоится «Прямая линия» с главой республики Радием Хабировым. Прямая линия начнется в 19.00, и все жители региона имеют возможность задать свои вопросы главе Башкирии.
С 17 ноября и до начала мероприятия, люди могут задавать свои вопросы через социальные сети. Видеовопросы можно будет загрузить на официальный сайт руководителя региона до 19.00 28 ноября. Вопросы через социальные сети будут приниматься до начала прямой линии и даже во время трансляции.
Также, вы сможете задать свои вопросы на официальных страницах Радия Хабирова в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ЦУР РБ. Кроме того, глава ответит на вопросы, которые будут заданы в прямом эфире на телеканалах республики.