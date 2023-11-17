В Башкирии погибло 69 человек

Так, с января по октябрь 2023 года в результате наезда автомобилей на дорогах Башкирии погибло 60 человек.Суммарно за десять месяцев с начала года произошло 748 дорожных инцидентов с участием автомобилей и пешеходов. Число пострадавших составило 711 жителей.