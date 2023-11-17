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Updated Сегодня, 12:15

За десять месяцев 2023 года на дорогах Башкирии погибло 69 пешеходов

В Башкирии погибло 69 человек

17 ноября 2023, 12:12
Фото: 1MI

За десять месяцев 2023 года на дорогах Башкирии погибло 69 пешеходов

Данные статистики озвучил глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Так, с января по октябрь 2023 года в результате наезда автомобилей на дорогах Башкирии погибло 60 человек.Суммарно за десять месяцев с начала года произошло 748 дорожных инцидентов с участием автомобилей и пешеходов. Число пострадавших составило 711 жителей.

Как отмечают в региональной Госатовинспекции, в 499 (68,9%) случаях виновниками ДТП стали водители — в них погибли 19 человек. 249 наездов произошло по вине самих пешеходов.

«Погибшие в этих ДТП составили три четверти (78,3% или 54) от всех погибших пешеходов. Каждый восьмой пешеход погиб при наездах в городах и населенных пунктах. Большинство погибших пешеходов погибли вне пешеходных переходов», — отметил Владимир Севастьянов.

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