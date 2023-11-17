В Башкирии погибло 69 человек

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Так, с января по октябрь 2023 года в результате наезда автомобилей на дорогах Башкирии погибло 60 человек.Суммарно за десять месяцев с начала года произошло 748 дорожных инцидентов с участием автомобилей и пешеходов. Число пострадавших составило 711 жителей.
Как отмечают в региональной Госатовинспекции, в 499 (68,9%) случаях виновниками ДТП стали водители — в них погибли 19 человек. 249 наездов произошло по вине самих пешеходов.
«Погибшие в этих ДТП составили три четверти (78,3% или 54) от всех погибших пешеходов. Каждый восьмой пешеход погиб при наездах в городах и населенных пунктах. Большинство погибших пешеходов погибли вне пешеходных переходов», — отметил Владимир Севастьянов.