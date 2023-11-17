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Published Сегодня, 06:34

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Updated Сегодня, 06:37

В Башкирии общее число заболевших COVID-19 достигло 376 тысячи

В Башкирии общее число заболевших COVID-19 достигло 376 тысячи

17 ноября 2023, 06:34
Фото: 1MI
Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Башкортостана.

В Башкирии продолжает расти число заболевших коронавирусом. За последние сутки на территории республики зарегистрировано 139 новых случаев заболевания.

Общее число заболевших с начала пандемии составляет около 376,3 тысячи жителей.

Сейчас в стационарах находится 179 пациентов, из которых 106 — пожилые люди. Амбулаторно лечатся 1786 человек, из них 795 — пожилые пациенты старше 60 лет, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Всего с начала пандемии из больниц региона выписаны с выздоровлением около 368,2 тысячи человек, в том числе 21 за последние сутки.

Ранее Mkset сообщал о резком росте заболевших коронавирусом в Уфе. Более 400 случаев ковида было зарегистрировано на прошлой неделе, что составляет почти половину общего числа заболевших в республике. Сравнивая с предыдущей неделей, заболеваемость COVID-19 в Уфе выросла на 40%.

#Общество#Коронавирус COVID-19#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здоровье#Ковид#Виалина Ахсанова
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