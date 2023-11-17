В Башкирии общее число заболевших COVID-19 достигло 376 тысячи

Ранее Mkset сообщал о резком росте заболевших коронавирусом в Уфе. Более 400 случаев ковида было зарегистрировано на прошлой неделе, что составляет почти половину общего числа заболевших в республике. Сравнивая с предыдущей неделей, заболеваемость COVID-19 в Уфе выросла на 40%.