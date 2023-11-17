В Башкирии общее число заболевших COVID-19 достигло 376 тысячи

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
В Башкирии продолжает расти число заболевших коронавирусом. За последние сутки на территории республики зарегистрировано 139 новых случаев заболевания.
Общее число заболевших с начала пандемии составляет около 376,3 тысячи жителей.
Сейчас в стационарах находится 179 пациентов, из которых 106 — пожилые люди. Амбулаторно лечатся 1786 человек, из них 795 — пожилые пациенты старше 60 лет, сообщили в министерстве здравоохранения республики.
Всего с начала пандемии из больниц региона выписаны с выздоровлением около 368,2 тысячи человек, в том числе 21 за последние сутки.
Ранее Mkset сообщал о резком росте заболевших коронавирусом в Уфе. Более 400 случаев ковида было зарегистрировано на прошлой неделе, что составляет почти половину общего числа заболевших в республике. Сравнивая с предыдущей неделей, заболеваемость COVID-19 в Уфе выросла на 40%.