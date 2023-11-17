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В Уфе поставили первую новогоднюю ёлку в этом году

Уфа готовится к Новому году: в Ленинском районе появилась 23-метровая ёлка

17 ноября 2023, 04:00
Фото: https://web.telegram.org/k/#@leninskyufa

В Уфе поставили первую новогоднюю ёлку в этом году

Об этом сообщили в соцсетях администрации Ленинского района.

Первую живую ёлку, высотой 23 метра, уже поставили в парке «Волна» в Уфе. Несмотря на теплую погоду, в Ленинском районе Уфы уже начались мероприятия по подготовке к Новому году. Дерево было доставлено с места строительства будущего детского сада.

В районной администрации заявили, что в этом году планируется создать входную группу из световых лучей и добавить «бегущую» иллюминацию к ёлке. В эти новогодние праздники в парке «Волна» будет установлена иллюминация, любимая многими, в виде цифр года 2024. Олег Котов, глава Ленинского района Уфы, отметил, что в целом в парке будет больше световых элементов.

#Общество#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Новый год#Праздники#Новогодние праздники#Виалина Ахсанова
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