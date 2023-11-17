Уфа готовится к Новому году: в Ленинском районе появилась 23-метровая ёлка

В районной администрации заявили, что в этом году планируется создать входную группу из световых лучей и добавить «бегущую» иллюминацию к ёлке. В эти новогодние праздники в парке «Волна» будет установлена иллюминация, любимая многими, в виде цифр года 2024. Олег Котов, глава Ленинского района Уфы, отметил, что в целом в парке будет больше световых элементов.