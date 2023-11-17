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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Учёный предупредил о воздействии сильных магнитных бурь

17 ноября 2023, 06:13
22 ноября Земля снова подвергнется воздействию сильнейшей магнитной бури.

В этот день возможны неприятные симптомы, такие как ухудшение самочувствия, головные боли и скачки давления. По информации заведующего лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований Сергея Богачева, до конца текущего года мы можем ожидать несколько повторений магнитных бурь уровня G3, пишет ИА RuNews24.ru.

Ученый также отметил, что подобные бури будут периодически повторяться в течение ближайших двух лет.

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