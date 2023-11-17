Учёный предупредил о воздействии сильных магнитных бурь

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
В этот день возможны неприятные симптомы, такие как ухудшение самочувствия, головные боли и скачки давления. По информации заведующего лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований Сергея Богачева, до конца текущего года мы можем ожидать несколько повторений магнитных бурь уровня G3, пишет ИА RuNews24.ru.
Ученый также отметил, что подобные бури будут периодически повторяться в течение ближайших двух лет.