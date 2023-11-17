Учёный предупредил о воздействии сильных магнитных бурь

В этот день возможны неприятные симптомы, такие как ухудшение самочувствия, головные боли и скачки давления. По информации заведующего лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований Сергея Богачева, до конца текущего года мы можем ожидать несколько повторений магнитных бурь уровня G3, пишет ИА RuNews24.ru.