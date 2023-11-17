У суперсервиса для строительства в Башкирии появится новая услуга

Инвесторы из Башкирии смогут подавать заявки на выдачу технических условий на подключение к инженерным сетям через суперсервис «Цифровое имущество и строительство». Развитие цифровизации в строительной отрасли является одной из задач нацпроекта «Цифровая экономика».

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