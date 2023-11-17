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Posted 17 ноября, 13:39

Published 17 ноября, 13:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

У суперсервиса для строительства в Башкирии появится новая услуга

У суперсервиса для строительства в Башкирии появится новая услуга

17 ноября 2023, 13:39
Фото: Midjourney
Инвесторы из Башкирии смогут подавать заявки на выдачу технических условий на подключение к инженерным сетям через суперсервис «Цифровое имущество и строительство». Развитие цифровизации в строительной отрасли является одной из задач нацпроекта «Цифровая экономика».

— Получение технических условий позволит застройщикам республики пошагово произвести подключение к инженерным сетям. Подача заявок в электронном виде без очного визита в ресурсоснабжающую организацию существенно сократит сроки получения этой услуги, — подчеркнул и. о. министра строительства и архитектуры Башкирии Владислав Сидоркин.

Напомним, что суперсервис «Цифровое имущество и строительство» представляет собой интерактивный пошаговый механизм для оформления необходимых услуг. Он был создан на региональном портале «Госуслуги» по инициативе правительства республики. Отдельная составляющая суперсервиса также полезна физлицам, желающим заняться индивидуальным строительством.

— Цифровые технологии все более способствуют удобному получению госуслуг в сфере бизнеса. Суперсервис как раз создан для целей строительной деятельности и продолжает свое наполнение новыми необходимыми услугами, — отметил заместитель министра цифрового развития государственного управления региона Динар Шарафутдинов.

Нацпроект «Цифровая экономика» направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей.

#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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