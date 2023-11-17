Цифровой гид расскажет туристам про башкирский Стоунхендж и три шурупа

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Путешественники, абоненты МТС, приезжая в республику любым видом транспорта, теперь получают приветственное SMS-сообщение со ссылкой на цифровой гид. Абоненты других операторов связи так же могут воспользоваться услугой, найдя в поисковике МТС Travel. В онлайн-путеводителе дана информация о знаковых местах и туристических объектах региона, гастрономические рекомендации и ценные советы от местных жителей.
Цифровой путеводитель поможет туристам сориентироваться в Башкортостане, подскажет, где можно остановиться и какие уголки республики посетить. Онлайн-гид расскажет гостям, где увидеть скалы, похожие на старинный замок, почему башкирский мед знаменит на весь мир, как найти пещеру с древними рисунками, почему Уфу называют городом «трех шурупов» и в каких ресторанах можно попробовать блюда местной кухни.
Отдельное внимание в онлайн-путеводителе уделено национальной кухне. Гид познакомит с местными блюдами и посоветует места, где можно их попробовать. Своими рекомендациями для туристов поделились также руководитель центра «Сулейман Travel» Лейсан Сулейманова, туроператор Башкирии Эльвира Лутфуллина и организатор туров Евгения Орлова.
— Зимой Башкортостан всегда становится точкой притяжения для туристов. В прошлом году мы запустили аудиогид по достопримечательностям Уфы, а сейчас сделали расширенный цифровой путеводитель с популярными локациями и интересной информацией по всей республике, — рассказал директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.
Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Башкортостана, материалами об истории, традициях и культуре республики.