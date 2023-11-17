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Цифровой гид расскажет туристам про башкирский Стоунхендж и три шурупа

Цифровой гид расскажет туристам про башкирский Стоунхендж и три шурупа

17 ноября 2023, 09:35
Фото: 1MI
В Башкортостане запущен онлайн-путеводитель для гостей региона.

Путешественники, абоненты МТС, приезжая в республику любым видом транспорта, теперь получают приветственное SMS-сообщение со ссылкой на цифровой гид. Абоненты других операторов связи так же могут воспользоваться услугой, найдя в поисковике МТС Travel. В онлайн-путеводителе дана информация о знаковых местах и туристических объектах региона, гастрономические рекомендации и ценные советы от местных жителей.

Цифровой путеводитель поможет туристам сориентироваться в Башкортостане, подскажет, где можно остановиться и какие уголки республики посетить. Онлайн-гид расскажет гостям, где увидеть скалы, похожие на старинный замок, почему башкирский мед знаменит на весь мир, как найти пещеру с древними рисунками, почему Уфу называют городом «трех шурупов» и в каких ресторанах можно попробовать блюда местной кухни.

Отдельное внимание в онлайн-путеводителе уделено национальной кухне. Гид познакомит с местными блюдами и посоветует места, где можно их попробовать. Своими рекомендациями для туристов поделились также руководитель центра «Сулейман Travel» Лейсан Сулейманова, туроператор Башкирии Эльвира Лутфуллина и организатор туров Евгения Орлова.

— Зимой Башкортостан всегда становится точкой притяжения для туристов. В прошлом году мы запустили аудиогид по достопримечательностям Уфы, а сейчас сделали расширенный цифровой путеводитель с популярными локациями и интересной информацией по всей республике, — рассказал директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.

Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Башкортостана, материалами об истории, традициях и культуре республики.

#Общество#Андрей Королев#Новости
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