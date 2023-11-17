Цифровой гид расскажет туристам про башкирский Стоунхендж и три шурупа

Цифровой путеводитель поможет туристам сориентироваться в Башкортостане, подскажет, где можно остановиться и какие уголки республики посетить. Онлайн-гид расскажет гостям, где увидеть скалы, похожие на старинный замок, почему башкирский мед знаменит на весь мир, как найти пещеру с древними рисунками, почему Уфу называют городом «трех шурупов» и в каких ресторанах можно попробовать блюда местной кухни.