Трансформация коттеджных посёлков — новый уровень комфорта и благоустройства

— Сейчас рынок загородной недвижимости активно трансформируется, и зарождается новый подход к строительству коттеджных посёлков. Уже можно смело говорить, что возведение домов «без ничего» уходит в прошлое. Мы уверены, что комфортным должно быть не только жилое пространство, но и общая территория посёлка, где есть место, которое объединит жителей и поможет стать им не просто соседями, а настоящими друзьями и единомышленниками. Поэтому мы первыми начали проектировать не только улицы, но и благоустройство. Закладывая на территории своих посёлков водоёмы, парки и зоны для отдыха, детскую и спортивную инфраструктуру. Теперь же мы пошли, ещё дальше создав концептуальный коттеджный посёлок бизнес-класса «Созвездие Цефей», где продумана каждая деталь и всё направлено на создание комфортной среды для жизни, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».