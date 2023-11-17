Трансформация коттеджных посёлков — новый уровень комфорта и благоустройства

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
И если в городе выбор достаточно широк, ведь детские и спортивные площадки, ландшафтный дизайн во дворе, наличие парковок и безопасность территории стали уже must have для городской застройки, то при выборе загородного жилья всё не так радужно. Большинство застройщиков до сих пор ограничиваются строительством домов вдоль асфальтированной дороги и небольшой детской площадкой с необходимым минимумом. Правда, есть и приятные исключения — например, концептуальный коттеджный посёлок «Созвездие Цефей», который активно строится крупнейшим застройщиком загородной недвижимости РБ, ГК «Жилой Квартал», всего в 20 минутах от Уфы.
— Сейчас рынок загородной недвижимости активно трансформируется, и зарождается новый подход к строительству коттеджных посёлков. Уже можно смело говорить, что возведение домов «без ничего» уходит в прошлое. Мы уверены, что комфортным должно быть не только жилое пространство, но и общая территория посёлка, где есть место, которое объединит жителей и поможет стать им не просто соседями, а настоящими друзьями и единомышленниками. Поэтому мы первыми начали проектировать не только улицы, но и благоустройство. Закладывая на территории своих посёлков водоёмы, парки и зоны для отдыха, детскую и спортивную инфраструктуру. Теперь же мы пошли, ещё дальше создав концептуальный коттеджный посёлок бизнес-класса «Созвездие Цефей», где продумана каждая деталь и всё направлено на создание комфортной среды для жизни, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Застройщик запроектировал целых 10 000 кв. м под благоустройство, разделив территорию на парк для игр и отдыха, спортивную зону и пешеходный бульвар.
Для приверженцев активного образа жизни запроектирован настоящий SPORTHUB, где предусмотрены: круговая дорожка с прорезиненным покрытием, по которой удобно не только бегать, но и кататься на самокатах и роликах. Йога-плейс под тенистым навесом, где можно заниматься духовными практиками или просто отдыхать даже в жару. Скейт-парк, который наверняка будет популярен у подростков. Зона WorkOut с уличными тренажёрами и многофункциональная площадка, где летом можно играть в футбол или баскетбол, а зимой с удовольствием кататься на коньках.
Для прогулок будет реализован «Звёздный бульвар». Это уютная пешеходная зона протяжённостью 400 метров в самом сердце посёлка, где можно будет не только прогуливаться, но и работать на свежем воздухе, ведь в тени пушистой сирени там будут установлены удобные скамейки и розетки для зарядки гаджетов. Также там будет и велосипедная дорожка.
А просторный парк «Млечный путь» будет разделён на 5 тематических зон, чтобы каждый мог выбрать свой вид отдыха. Кто-то расположится в тихой зоне с любимой книжкой, а кто-то сможет почувствовать себя актёром приняв участие в спектакле, ведь в парке будет установлена настоящая сцена и амфитеатр для зрителей.
И, конечно же, любимым местом мам с детьми станут детские игровые зоны, разграниченные по возрасту и видам активности. Здесь, на свежем воздухе и в окружении красивой природы, ваши дети забудут про гаджеты, ведь зона для спонтанной игры отлично развивает фантазию, балансовый комплекс помогает улучшить координацию и укрепить связки и суставы, а качели, горки и туннели придутся по вкусу маленьким непоседам. И пока детвора весело проводит время на детских площадках, их мамы смогут пообщаться и отдохнуть в удобных перголах.
— Сегодня большую популярность приобрело направление Eco lifestyle, которое включает в себя не просто следование принципам здорового образа жизни, а целую философию, основанную на внимательном отношении человека к своему здоровью и окружающей среде. Поэтому мы не только запроектировали огромную территорию под благоустройство общественных зон, но и планируем использовать только натуральные материалы.
Основной принцип которого придерживается ГК «Жилой Квартал» — это использование природных материалов и методов, которые не наносят вреда окружающей среде и не имеют побочных эффектов для организма. Дерево, камни, щепа и обилие зелени — вот основные составляющие благоустройства.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что благоустройство коттеджного посёлка бизнес-класса «Созвездие Цефей» — это не просто функциональная история, это целая концепция комфортной жизни и безопасности. Где нет места случайным вещам и решениям. Где всё продумано, и каждый предмет призван выполнять свою функцию, благодаря чему каждый житель сможет выбрать своё место силы на территории посёлка.
Узнать больше о проектах застройщика можно по телефону 8 (347) 22-62-298 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13 и ЖК «Гудвилл Парк», с. Шмидтово, ул. Ромашковая.
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