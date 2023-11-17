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Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Стало известно на сколько процентов повысили МРОТ в 2024 году

Стало известно на сколько процентов повысили МРОТ в 2024 году

17 ноября 2023, 06:51
Фото: Midjourney
Закон о повышении минимального размера оплаты труда был принят Госдумой в четверг на третьем, окончательном, чтении.

Согласно новому закону, с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда будет составлять 19 242 руб. в месяц, что на 18,5% больше, чем в предыдущем году. Также закон устанавливает, что с 2025 года минимальная зарплата не может быть меньше 48% от медианной заработной платы

После принятия закона, Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что этим решением будет защищено население и повышены реальные доходы. Около 4,8 миллионов человек получат повышение зарплаты благодаря этой инициативе, которую лично поручил президент Владимир Путин.

Председатель Госдумы напомнил, что размер пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования зависит от величины МРОТ. В данный момент МРОТ составляет 16 242 рубля.

#Общество#Башкирия#Зарплата#Новости Башкирии#Новости Уфы#Минимальная зарплата#Виалина Ахсанова
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