Стало известно на сколько процентов повысили МРОТ в 2024 году

Согласно новому закону, с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда будет составлять 19 242 руб. в месяц, что на 18,5% больше, чем в предыдущем году. Также закон устанавливает, что с 2025 года минимальная зарплата не может быть меньше 48% от медианной заработной платы