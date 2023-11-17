«Ростелеком» познакомил уфимцев с сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
По сюжету, 14-летний школьник Андрей заводит дружбу с пацанами из группировки, чтобы защитить себя от прессинга хулиганов. Его лучшим другом становится случайный знакомый Марат. Теперь ребятам придется быстро повзрослеть и проверить на прочность свои представления о дружбе и справедливости.
Специальным гостем показа стал исполнитель роли Марата Рузиль Минекаев. Он прилетел в Уфу всего на несколько часов, чтобы представить сериал зрителям.
— Я не ожидал, что наш сериал получится настолько сильным с точки зрения драматургии. Меня как актера поразило огромное внимание к деталям эпохи, о которой повествует фильм. Он действительно снят профессионально, и реакция зрителей это подтверждает. Кстати, сначала я пробовался на роль моего сводного брата Вовы, который по сюжету служит в Афганистане. Но режиссер решил, что образ 15-летнего Марата мне подходит гораздо больше, а Вову сыграл Иван Янковский, — прокомментировал исполнитель роли Марата Рузиль Минекаев.
— Знакомство с кинопродукцией Wink в формате кинопоказов помогает нам стать ближе со зрителем. Чтобы сериалы запомнились и возникло желание продолжить просмотр, мы приглашаем на мероприятия актеров и создателей фильмов, — отметил руководитель пресс-службы «Ростелекома» в Башкортостане Дамир Сафаров.
«Слово пацана. Кровь на асфальте» — совместный проект онлайн-кинотеатров Wink.ru и START, а также канала НТВ. Сериал создан кинокомпанией TOOMUCH Production и «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
Сериал вышел на платформе Wink 9 ноября и уже набрал более миллиона просмотров. Кинокартина отмечена главным призом фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» как самый ожидаемый проект сезона.
Первые три эпизода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» доступны в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и START. Серии будут выходить еженедельно по четвергам, заключительную зрители смогут посмотреть 21 декабря. На телеканале НТВ фильм покажут в 2024 году.