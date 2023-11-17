mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

«Ростелеком» познакомил уфимцев с сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте»

«Ростелеком» познакомил уфимцев с сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте»

17 ноября 2023, 09:15
Фото: ПАО Башинформсвязь
Реклама. ПАО Башинформсвязь . erid: LjN8K8hHD
«Ростелеком» представил в Уфе сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), рассказывающий о молодежных группировках конца 1980-х годов. Это новый проект режиссера Жоры Крыжовникова. Показ первых двух эпизодов состоялся в кинотеатре Ultra Cinema.

По сюжету, 14-летний школьник Андрей заводит дружбу с пацанами из группировки, чтобы защитить себя от прессинга хулиганов. Его лучшим другом становится случайный знакомый Марат. Теперь ребятам придется быстро повзрослеть и проверить на прочность свои представления о дружбе и справедливости.

Специальным гостем показа стал исполнитель роли Марата Рузиль Минекаев. Он прилетел в Уфу всего на несколько часов, чтобы представить сериал зрителям.

— Я не ожидал, что наш сериал получится настолько сильным с точки зрения драматургии. Меня как актера поразило огромное внимание к деталям эпохи, о которой повествует фильм. Он действительно снят профессионально, и реакция зрителей это подтверждает. Кстати, сначала я пробовался на роль моего сводного брата Вовы, который по сюжету служит в Афганистане. Но режиссер решил, что образ 15-летнего Марата мне подходит гораздо больше, а Вову сыграл Иван Янковский, — прокомментировал исполнитель роли Марата Рузиль Минекаев.

Фото: ПАО Башинформсвязь

— Знакомство с кинопродукцией Wink в формате кинопоказов помогает нам стать ближе со зрителем. Чтобы сериалы запомнились и возникло желание продолжить просмотр, мы приглашаем на мероприятия актеров и создателей фильмов, — отметил руководитель пресс-службы «Ростелекома» в Башкортостане Дамир Сафаров.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» — совместный проект онлайн-кинотеатров Wink.ru и START, а также канала НТВ. Сериал создан кинокомпанией TOOMUCH Production и «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Сериал вышел на платформе Wink 9 ноября и уже набрал более миллиона просмотров. Кинокартина отмечена главным призом фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» как самый ожидаемый проект сезона.

Первые три эпизода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» доступны в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и START. Серии будут выходить еженедельно по четвергам, заключительную зрители смогут посмотреть 21 декабря. На телеканале НТВ фильм покажут в 2024 году.

#Культура#Андрей Королев#Новости
Подпишитесь
Ученики колледжа в Уфе массово отравились едой с личинками
Сегодня, 10:31
Пьяные пациенты и несчастные родители: как часто в Башкирии нападают на медработников
Сегодня, 07:07
Стало известно точное время открытия тоннеля «Восточного выезда» и нового моста в Уфе
Сегодня, 07:19
Стало известно на сколько процентов повысили МРОТ в 2024 году
Сегодня, 06:51
В Башкирии состоится «Прямая линия» с Радием Хабировым
Сегодня, 06:11
Снег и гололедица: синоптики рассказали о погоде на выходные в Башкирии
Вчера, 15:44