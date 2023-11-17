«Ростелеком» познакомил уфимцев с сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте»

— Я не ожидал, что наш сериал получится настолько сильным с точки зрения драматургии. Меня как актера поразило огромное внимание к деталям эпохи, о которой повествует фильм. Он действительно снят профессионально, и реакция зрителей это подтверждает. Кстати, сначала я пробовался на роль моего сводного брата Вовы, который по сюжету служит в Афганистане. Но режиссер решил, что образ 15-летнего Марата мне подходит гораздо больше, а Вову сыграл Иван Янковский, — прокомментировал исполнитель роли Марата Рузиль Минекаев.