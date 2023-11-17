Рок-концерт, хоккейный матч и «Башкирская рапсодия»: куда сходить на выходные в Уфе

В воскресенье, 19 ноября в 15:00, Башкирская филармония покажет мюзикл «Сказка о спящей царевне и семи богатырях». Знакомая с ранних лет добрая сказка Пушкина по сюжету — «родная сестрица» истории о Белоснежке братьев Гримм. Написанная в стихах, она рассказывает о царице, которая родила прекрасную дочь, но вскоре умерла. Царь, как водится, женился вновь, и у девочки появилась злая мачеха. В этот же день, в 18:00, Татарский театр «Нур» покажет спектакль «Моя тёща». Борьба за счастье завязалась между будущей тещей и будущим зятем. Вокруг этого конфликта интересов развернулись нешуточные страсти. Кто же одержит победу: теща с генеральским характером и немыслимыми причудами или влюбленные сердца?