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Posted 17 ноября, 11:17

Published 17 ноября, 11:17

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Рок-концерт, хоккейный матч и «Башкирская рапсодия»: куда сходить на выходные в Уфе

Рок-концерт, хоккейный матч и «Башкирская рапсодия»: куда сходить на выходные в Уфе

17 ноября 2023, 11:17
Фото: 1MI
Обзор культурных событий на выходные 18 и 19 ноября! Mkset подготовил для вас насыщенную программу на субботу и воскресенье, чтобы вы могли провести время с пользой и получить удовольствие.

Выставки

Выставка Василя Ханнанова «Башкирская рапсодия. Трансерфинг реальности»

Василь Ханнанов — уфимский художник, признанный лидер группы «Чингисхан» и создатель музея современного искусства им. Н. Латфуллина.

Башкирская рапсодия — это серия уникальных натюрмортов, созданных за последние восемь лет. Важная составляющая его творчества — игра с техниками, материалами и стилизацией, и неизменный результат этой игры — оригинальность формы и содержания.

Когда: 18 ноября с 12.00 до 19.00

Где: ул. Цюрупы 7, Sheratonplaza Ufa Congress Hotel, 2 этаж.

Выставка «Время и деньги»

На экскурсии гости выставки могут изучить историю производства денег, их эволюцию, откроют секреты их защиты и узнают, как наши предки перевозили и хранили свои сбережения, и как это позволяют сделать современные технологии сегодня.

Когда: 18 ноября 9:00

Где: Центральная городская Библиотека

Выставка «Вопреки»

Посольство музея современного искусства ZAMAN представляет выставку «ВОПРЕКИ». Она посвящена художницам Республики Башкортостан, не получившим профессионального художественного образования и/или начавшим свой художественный путь в XX веке, будучи уже в зрелом возрасте.

Когда: 19 ноября 12:00

Где: Музей современного искусства

Спектакли

В субботу, 18 ноября в 16:00, в Доме Актёра пройдёт спектакль «Про Ивана-дурака». Веселые клоуны приглашают вас отправиться вместе с ними в захватывающее путешествие по знаменитым русским народным сказкам! В этой новой и неожиданной истории старые сказочные персонажи оживают, а сюжеты превращаются в остроумное и захватывающее приключение. В центре внимания оказывается Иван-дурак, суженный самой царевной по судьбе. Также в субботу в 19:00 вы сможете посетить Стендап концерт (18+) в Арт-Квадрате. На сцене будут выступать лучшие комики города, с проверенным материалом.

В воскресенье, 19 ноября в 15:00, Башкирская филармония покажет мюзикл «Сказка о спящей царевне и семи богатырях». Знакомая с ранних лет добрая сказка Пушкина по сюжету — «родная сестрица» истории о Белоснежке братьев Гримм. Написанная в стихах, она рассказывает о царице, которая родила прекрасную дочь, но вскоре умерла. Царь, как водится, женился вновь, и у девочки появилась злая мачеха. В этот же день, в 18:00, Татарский театр «Нур» покажет спектакль «Моя тёща». Борьба за счастье завязалась между будущей тещей и будущим зятем. Вокруг этого конфликта интересов развернулись нешуточные страсти. Кто же одержит победу: теща с генеральским характером и немыслимыми причудами или влюбленные сердца?

Спортивные мероприятия

Для любителей спорта 18 ноября в 20:00 в «Уфа-Арена» пройдут невероятные поединки «Top Dog Fighting Championship 25» (18+). Публика сможет увидеть множество интригующих противостояний на голых кулаках, носящих принципиальный характер и непрогнозируемые исходы. Там же, 19 ноября в 13:00 пройдёт хоккейный матч. ЖХК «Агидель» и ЖХК «Торпедо»(г. Нижний Новгород) встретится на льду. Вход свободный.

Концерты

Уже завтра, 18 ноября в 19:00, в Тинькоф Холле состоится концерт Ирина Нельсон и Reflex. Всегда стильный и музыкальный Reflex и его бессменная солистка Ирина Нельсон, которая продолжает радовать новыми хитами, подарит зрителям большой сольный концерт и распахнёт свои двери для встречи с настоящей иконой поп-сцены Ириной Нельсон. А 19 ноября в 19:00 пройдёт самый настоящий рок-концерт группы «Перегаз». Вас ждут песни со всех альбомов, ну и конечно новинки! Мероприятие пройдёт в Доме печати

#Общество#Культура#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Выходные дни#Виалина Ахсанова
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