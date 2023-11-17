РЭО передаст новым регионам более 11 тысяч контейнеров для ТКО

Заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов рассказал, что оператор уже передал 11 451 единицу контейнеров и бункеров в новые регионы в этом году, как и планировалось. Кроме этого, туда направлено 119 единиц спецтехники для обращения с ТКО. В Херсонскую область и ДНР специализированная техника передана в полном объеме. В ноябре 2023 года в ЛНР и Запорожскую область поставят оставшуюся спецтехнику.