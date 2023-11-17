РЭО передаст новым регионам более 11 тысяч контейнеров для ТКО

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Кроме этого, при поддержке РЭО для Запорожской и Херсонской областей были разработаны территориальные схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), передает 56orb.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев напомнил, что компания проводит мероприятия, направленные на развитие сферы обращения с ТКО в новых регионах. В целях обеспечения экологической безопасности этих территорий и предоставления гражданам качественной услуги по сбору и транспортированию отходов в этом году РЭО закупает мусорные баки, бункеры и спецтехнику, чтобы передать все это органам исполнительной власти новых регионов.
По словам главы РЭО, в планах на этот год — передать новым регионам 11 451 бункер и контейнер, 121 мусоровоз, девятнадцать бункеровозов и десять единиц другой спецтехники — всего 150 единиц специализированной техники.
В соответствии с заявками регионов в ДНР планируется поставить 4042 бака и бункера, а также 31 единицу спецтехники, в ЛНР — 1907 контейнеров, бункеров и 57 единиц специализированной техники. В Запорожскую область поставки составят 3972 и 30 единиц соответственно, в Херсонскую область — 1530 и 32 единицы.
Заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов рассказал, что оператор уже передал 11 451 единицу контейнеров и бункеров в новые регионы в этом году, как и планировалось. Кроме этого, туда направлено 119 единиц спецтехники для обращения с ТКО. В Херсонскую область и ДНР специализированная техника передана в полном объеме. В ноябре 2023 года в ЛНР и Запорожскую область поставят оставшуюся спецтехнику.
Помимо этого, уполномоченные органы исполнительной власти Запорожской и Херсонской областей совместно с РЭО разработали территориальные схемы обращения с ТКО и их цифровые модели.
Утверждение этих схем и создание предусмотренных ими новых объектов позволит регионам достигнуть показателей по стопроцентной обработке ТКО, значительной доли утилизации мусора и обеспечить местных жителей качественной услугой по обращению с отходами.