mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Представителям США не позволили посетить арестованную журналистку Курмашеву

17 ноября 2023, 13:25
Представителям посольства Соединенных Штатов в России было отказано в доступе к журналистке Алсу Курмашевой, работающей в татаро-башкирской службе «Радио Свободная Европа / Радио Свобода»*.

Курмашева, у которой имеется гражданство как России, так и Соединенных Штатов, была арестована в Казани и находится под следствием по обвинениям в нарушении статьи 330.1 Уголовного кодекса России. Об этом пишет RTVI.

По информации, предоставленной американской дипмиссией в Москве, запрос посольства США о посещении Алсу Курмашевой был отклонен 15 ноября. Посольство подчеркнуло, что обеспокоено продлением срока ее предварительного заключения и серьезно относится к своим обязательствам по оказанию помощи гражданам США за рубежом, предоставляя им консульскую поддержку.

Обвинения, выдвинутые против Курмашевой, вызывают интерес и обсуждение в международной общественности. Она обвиняется в неисполнении обязанности по представлению документов в уполномоченный орган, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, с целью сбора сведений в области военной деятельности Российской Федерации, которые могли бы быть использованы против безопасности страны. В случае признания виновной, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Международная неправительственная организация «Комитет по защите журналистов» (CPJ) выразила обеспокоенность задержанием Курмашевой и призвала российские власти освободить ее и снять с неё все обвинения. Судебные решения о продлении срока ее задержания и аресте также привлекли внимание общественности.

Алсу Курмашева является держателем как российского, так и американского гражданства и регулярно проживает в Праге с семьей. Ее арест произошел после того, как она приехала в Россию по семейным обстоятельствам в мае, и была задержана в аэропорту. С момента ареста ей изъяли оба паспорта, и она была оштрафована за нарушение требований по регистрации американского гражданства. Курмашева оставалась в России в ожидании возврата своих паспортов.

*Организация внесена Минюстом в список иноагентов

#Общество
Подпишитесь
Ученики колледжа в Уфе массово отравились едой с личинками
Сегодня, 10:31
Пьяные пациенты и несчастные родители: как часто в Башкирии нападают на медработников
Сегодня, 07:07
Стало известно точное время открытия тоннеля «Восточного выезда» и нового моста в Уфе
Сегодня, 07:19
Стало известно на сколько процентов повысили МРОТ в 2024 году
Сегодня, 06:51
В Башкирии состоится «Прямая линия» с Радием Хабировым
Сегодня, 06:11
Снег и гололедица: синоптики рассказали о погоде на выходные в Башкирии
Вчера, 15:44