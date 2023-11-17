Представителям США не позволили посетить арестованную журналистку Курмашеву

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Курмашева, у которой имеется гражданство как России, так и Соединенных Штатов, была арестована в Казани и находится под следствием по обвинениям в нарушении статьи 330.1 Уголовного кодекса России. Об этом пишет RTVI.
По информации, предоставленной американской дипмиссией в Москве, запрос посольства США о посещении Алсу Курмашевой был отклонен 15 ноября. Посольство подчеркнуло, что обеспокоено продлением срока ее предварительного заключения и серьезно относится к своим обязательствам по оказанию помощи гражданам США за рубежом, предоставляя им консульскую поддержку.
Обвинения, выдвинутые против Курмашевой, вызывают интерес и обсуждение в международной общественности. Она обвиняется в неисполнении обязанности по представлению документов в уполномоченный орган, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, с целью сбора сведений в области военной деятельности Российской Федерации, которые могли бы быть использованы против безопасности страны. В случае признания виновной, ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Международная неправительственная организация «Комитет по защите журналистов» (CPJ) выразила обеспокоенность задержанием Курмашевой и призвала российские власти освободить ее и снять с неё все обвинения. Судебные решения о продлении срока ее задержания и аресте также привлекли внимание общественности.
Алсу Курмашева является держателем как российского, так и американского гражданства и регулярно проживает в Праге с семьей. Ее арест произошел после того, как она приехала в Россию по семейным обстоятельствам в мае, и была задержана в аэропорту. С момента ареста ей изъяли оба паспорта, и она была оштрафована за нарушение требований по регистрации американского гражданства. Курмашева оставалась в России в ожидании возврата своих паспортов.
*Организация внесена Минюстом в список иноагентов