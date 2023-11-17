Представителям США не позволили посетить арестованную журналистку Курмашеву

Алсу Курмашева является держателем как российского, так и американского гражданства и регулярно проживает в Праге с семьей. Ее арест произошел после того, как она приехала в Россию по семейным обстоятельствам в мае, и была задержана в аэропорту. С момента ареста ей изъяли оба паспорта, и она была оштрафована за нарушение требований по регистрации американского гражданства. Курмашева оставалась в России в ожидании возврата своих паспортов.