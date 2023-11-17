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Posted 17 ноября, 06:44

Published 17 ноября, 06:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Предприятия Башкирии получили консультации от «Скорой экспортной помощи»

Предприятия Башкирии получили консультации от «Скорой экспортной помощи»

17 ноября 2023, 06:44
Фото: Midjourney
Рабочая группа СЭП посетила четыре предприятия Чишминского района в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

— Специалисты Министерства внешнеэкономических связей и Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) посетили 4 предприятия Чишминского района и рассказали им о мерах поддержки экспортеров. За первые 10 месяцев текущего года мы проконсультировали более 100 МСП. Особый интерес у предпринимателей региона вызывает возможность принять участие в бизнес-миссиях и выставках, — сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

В ходе встречи эксперты СЭП рассказали предпринимателям о региональных и федеральных мерах поддержки, а также ответили на интересующие их вопросы.

Программа поддержки и развития экспорта «Скорая экспортная помощь» реализуется в республике в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» с 2021 года. С февраля 2021 года по текущий момент в рамках проекта СЭП было осуществлено 105 выездов мобильных бригад с посещением 369 компаний региона. 31 компания заключила 76 экспортных контрактов и расширила географию экспорта.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт», целью которого является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости
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