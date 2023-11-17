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Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

Пожар в деревянном доме в Уфе унес жизнь мужчины

Пожар в деревянном доме в Уфе унес жизнь мужчины

17 ноября 2023, 04:29
Фото: https://web.telegram.org/k/#@mchsrb01
Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по Башкирии.

Утром в СНТ «Медик» Калининского района Уфы произошел пожар в одноэтажном садовом доме, который был полностью уничтожен огнем. На место происшествия прибыло 7 огнеборцев МЧС России и 2 единицы техники, и им удалось ликвидировать открытое горение менее чем через полчаса.

Однако в процессе тушения обнаружили тело погибшего мужчины. Дознаватель МЧС России проводит расследование, осматривает место пожара и опрашивает очевидцев, чтобы выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.

В ведомстве напомнили, что частыми причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, а также нарушение правил устройства и эксплуатации электроприборов и печного отопления. Поэтому регулярный осмотр и своевременный ремонт являются обязательными мерами предосторожности.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Пожар#Новости Башкирии#Новости Уфы#Пожар с пострадавшим#Виалина Ахсанова#Ликвидация пожара
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