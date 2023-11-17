Пожар в деревянном доме в Уфе унес жизнь мужчины

Утром в СНТ «Медик» Калининского района Уфы произошел пожар в одноэтажном садовом доме, который был полностью уничтожен огнем. На место происшествия прибыло 7 огнеборцев МЧС России и 2 единицы техники, и им удалось ликвидировать открытое горение менее чем через полчаса.