Пожар в деревянном доме в Уфе унес жизнь мужчины

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Утром в СНТ «Медик» Калининского района Уфы произошел пожар в одноэтажном садовом доме, который был полностью уничтожен огнем. На место происшествия прибыло 7 огнеборцев МЧС России и 2 единицы техники, и им удалось ликвидировать открытое горение менее чем через полчаса.
Однако в процессе тушения обнаружили тело погибшего мужчины. Дознаватель МЧС России проводит расследование, осматривает место пожара и опрашивает очевидцев, чтобы выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.
В ведомстве напомнили, что частыми причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, а также нарушение правил устройства и эксплуатации электроприборов и печного отопления. Поэтому регулярный осмотр и своевременный ремонт являются обязательными мерами предосторожности.