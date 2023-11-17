Песков: следующий лидер страны должен быть как Путин

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», Песков пояснил, что новый президент России должен быть таким же, как Путин — или другим, но таким же.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Действующий президент Владимир Путин имеет право баллотироваться в кандидаты на выборы.
Также после поправок в существующее законодательство страны, голосование может проходить в новых регионах. Это Херсонская, Запорожская области, а также ДНР и ЛНР.