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Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Песков: следующий лидер страны должен быть как Путин

Песков: следующий лидер страны должен быть как Путин

17 ноября 2023, 10:14
Фото: 1MI
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, каким он видит будущего президента страны.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», Песков пояснил, что новый президент России должен быть таким же, как Путин — или другим, но таким же.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Действующий президент Владимир Путин имеет право баллотироваться в кандидаты на выборы.

Также после поправок в существующее законодательство страны, голосование может проходить в новых регионах. Это Херсонская, Запорожская области, а также ДНР и ЛНР.

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