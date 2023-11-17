Пандемия возвращается: возможен ли новый локдаун из-за коронавируса в Башкирии

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По мнению вирусолога Виктора Ларичева, рост заболевших коронавирусом будет иметь форму волны омикрон-штамма, но с незначительным количеством пациентов, об этом он рассказал в интервью «Говорит Москва». Таким образом, подобные ограничения, аналогичные тем, что были введены во время первых волн коронавируса, не будут вводиться. Он также отметил, что решение о введении местных ограничений принимают местные организации, а не Роспотребнадзор. Например, если в школе количество заболевших учеников превысит определенный процент, то будет объявлен карантин, однако такие случаи уже имели место быть в прошлом.
Ларечев одобрил действия Роспотребнадзора в подготовке к новой волне COVID-19 и отметил, что иммунитет уже обладает необходимыми знаниями для борьбы с инфекцией.
Вирусолог предполагает, что новый вариант коронавируса «пирола» может передаваться в легкой форме, похожей на простуду. Однако, пока рано делать определенные выводы. Специалист полагает, что штамм «пирола» вероятно отличается от предыдущих вариантов, вроде «дельта» и «омикрон».
Согласно последнему заявлению Федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, за неделю заболеваемость COVID-19 увеличилась на 48 процентов. В целом по России количество госпитализаций составило 1973 человека.