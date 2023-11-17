Пандемия возвращается: возможен ли новый локдаун из-за коронавируса в Башкирии

По мнению вирусолога Виктора Ларичева, рост заболевших коронавирусом будет иметь форму волны омикрон-штамма, но с незначительным количеством пациентов, об этом он рассказал в интервью «Говорит Москва». Таким образом, подобные ограничения, аналогичные тем, что были введены во время первых волн коронавируса, не будут вводиться. Он также отметил, что решение о введении местных ограничений принимают местные организации, а не Роспотребнадзор. Например, если в школе количество заболевших учеников превысит определенный процент, то будет объявлен карантин, однако такие случаи уже имели место быть в прошлом.