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Пандемия возвращается: возможен ли новый локдаун из-за коронавируса в Башкирии

Пандемия возвращается: возможен ли новый локдаун из-за коронавируса в Башкирии

17 ноября 2023, 09:00
Фото: 1MI
Последние недели коронавирусная статистка вновь дает поводы для беспокойства. Количество заболевших ковидом стремительно растет.

По мнению вирусолога Виктора Ларичева, рост заболевших коронавирусом будет иметь форму волны омикрон-штамма, но с незначительным количеством пациентов, об этом он рассказал в интервью «Говорит Москва». Таким образом, подобные ограничения, аналогичные тем, что были введены во время первых волн коронавируса, не будут вводиться. Он также отметил, что решение о введении местных ограничений принимают местные организации, а не Роспотребнадзор. Например, если в школе количество заболевших учеников превысит определенный процент, то будет объявлен карантин, однако такие случаи уже имели место быть в прошлом.

Ларечев одобрил действия Роспотребнадзора в подготовке к новой волне COVID-19 и отметил, что иммунитет уже обладает необходимыми знаниями для борьбы с инфекцией.

Вирусолог предполагает, что новый вариант коронавируса «пирола» может передаваться в легкой форме, похожей на простуду. Однако, пока рано делать определенные выводы. Специалист полагает, что штамм «пирола» вероятно отличается от предыдущих вариантов, вроде «дельта» и «омикрон».

Согласно последнему заявлению Федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, за неделю заболеваемость COVID-19 увеличилась на 48 процентов. В целом по России количество госпитализаций составило 1973 человека.

#Общество#Коронавирус COVID-19#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здоровье#Коронавирус#Ковид#Виалина Ахсанова#COVID-19
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