Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он не является поклонником творчества Моргенштерна*. Он отметил, что его знакомство с рэпером очень поверхностное.
Также пресс-секретарь высказал своё мнение по поводу желание рэпера съездить на фронт со своим концертом. Он выразил сомнения относительно обеспечения безопасности Моргенштерна* на фронте, особенно со стороны российских солдат.
— Риторика о том, что я съезжу на передовую с концертами и получу индульгенцию — неуместна. Это не выполнимо, он не должен питать иллюзий. Ему никто не будет давать гарантий, что всё будет хорошо., — высказался Дмитрий Песков.
* — признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.