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«Не фанат»: пресс-секретарь президента РФ прокомментировал творчество Моргенштерна*

«Не фанат»: пресс-секретарь президента РФ прокомментировал творчество Моргенштерна*

17 ноября 2023, 09:07
Фото: 1MI
В интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360» пресс-секретарь президента РФ, Дмитрий Песков рассказал о своём отношению к реперу из Уфы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он не является поклонником творчества Моргенштерна*. Он отметил, что его знакомство с рэпером очень поверхностное.

Также пресс-секретарь высказал своё мнение по поводу желание рэпера съездить на фронт со своим концертом. Он выразил сомнения относительно обеспечения безопасности Моргенштерна* на фронте, особенно со стороны российских солдат.

— Риторика о том, что я съезжу на передовую с концертами и получу индульгенцию — неуместна. Это не выполнимо, он не должен питать иллюзий. Ему никто не будет давать гарантий, что всё будет хорошо., — высказался Дмитрий Песков.

 

* — признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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