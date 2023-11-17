Массовым отравлением студентов в Уфе заинтересовался Следственный комитет

Напомним, массовое отравление произошло в интернате при музыкальном колледже в Уфе. Проживающие там подростки стали жаловаться на недомогание: тошноту и боли в желудке. В связи с этим в образовательном учреждении начата проверка. Отмечается, что по словам родителей учащихся, в тарелках их дети якобы видели личинок насекомых и мух. Ситуацию прокомментировали в руководстве учебного заведения.