Массовым отравлением студентов в Уфе заинтересовался Следственный комитет

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Сообщается, что на место происшествия выехали следователи СКР совместно с сотрудниками МВД и Роспотребнадзора.
В настоящее время организован комплекс мероприятий с целью проверки качества питания в образовательном учреждении и установления причины отравления. Изымаются образцы пищевой продукции для исследования, необходимая документация, а также образцы для анализов работников учреждения.
Отмечается, что питание в учебное заведение поставляла сторонняя организация. В связи с этим следствием будет проверено качество оказания услуг в колледже и соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при изготовлении и реализации пищевой продукции организацией, осуществляющей подвоз питания.
Напомним, массовое отравление произошло в интернате при музыкальном колледже в Уфе. Проживающие там подростки стали жаловаться на недомогание: тошноту и боли в желудке. В связи с этим в образовательном учреждении начата проверка. Отмечается, что по словам родителей учащихся, в тарелках их дети якобы видели личинок насекомых и мух. Ситуацию прокомментировали в руководстве учебного заведения.