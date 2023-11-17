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Updated Сегодня, 10:55

Массовым отравлением студентов в Уфе заинтересовался Следственный комитет

Массовым отравлением студентов в Уфе заинтересовался Следственный комитет

17 ноября 2023, 10:45
Ранее 12 студентов колледжа, проживающих в интернате при учебном заведении, пожаловались на тошноту и боли в животе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что на место происшествия выехали следователи СКР совместно с сотрудниками МВД и Роспотребнадзора.

В настоящее время организован комплекс мероприятий с целью проверки качества питания в образовательном учреждении и установления причины отравления. Изымаются образцы пищевой продукции для исследования, необходимая документация, а также образцы для анализов работников учреждения.

Отмечается, что питание в учебное заведение поставляла сторонняя организация. В связи с этим следствием будет проверено качество оказания услуг в колледже и соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при изготовлении и реализации пищевой продукции организацией, осуществляющей подвоз питания.

Напомним, массовое отравление произошло в интернате при музыкальном колледже в Уфе. Проживающие там подростки стали жаловаться на недомогание: тошноту и боли в желудке. В связи с этим в образовательном учреждении начата проверка. Отмечается, что по словам родителей учащихся, в тарелках их дети якобы видели личинок насекомых и мух. Ситуацию прокомментировали в руководстве учебного заведения.

#Общество#Происшествия#Проверка#Следственный комитет#Отравление#Новости Уфы#Колледжи#Азамат Нухов#Расследование
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