Массовое отравление, обыски у чиновников и поджог военкомата в Башкирии

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Пятница, 17 ноября.
Массовое отравление произошло в интернате при музыкальном колледже в Уфе. Проживающие там подростки стали жаловаться на недомогание: тошноту и боли в желудке. В связи с этим в образовательном учреждении начата проверка. Как сообщили позднее в региональном Роспотребнадзоре, у студентов, а также двух сотрудников колледжа выявлен норовирус. В ведомстве также назвали предположительный очаг распространения инфекции.
Радий Хабиров, в ходе форума «Транспорт России» рассказала, что главный вопрос о завершении финансирования «Восточного выезда» был решен, и в декабре поступят необходимые средства для того, чтобы проект был сдан в январе–феврале 2024 года, включая строительство тоннеля и моста через реку Уфимку.
Закон о повышении минимального размера оплаты труда был принят Госдумой в четверг на третьем, окончательном, чтении. Согласно новому закону, с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда будет составлять 19 242 руб. в месяц, что на 18,5% больше, чем в предыдущем году. Также закон устанавливает, что с 2025 года минимальная зарплата не может быть меньше 48% от медианной заработной платы.
Четверг, 16 ноября
Ратмир Мавлиев был избран вице-президентом Союза российских городов на заседании, которое прошло в Екатеринбурге. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщили в администрации Уфы. В Союз российских городов входит 91 город, в том числе и Уфа, которая присоединилась к организации 13 марта 1991 года. Члены Союза активно обмениваются опытом в таких сферах, как законодательство, социальная и экономическая политика, а также культурная сфера. В рамках Союза также был создан экспертный совет, состоящий из 12 тематических офисов, включающих в себя такие направления, как «Прогрессивное ЖКХ, Международные отношения, Муниципальный контроль, Муниципальный бюджет, Вода и городская экология» и другие.
В Якутии на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении (ЧНГКМ) произошел случай нападения медведя на вахтовика из Башкирии. Инцидент произошел в рабочем поселке, где двое мужчин находились в курилке. Внезапно они услышали лай собак, что заставило работников понять, что медведь-шатун ищет пищу и приближается к людям. Тем временем один из вахтовиков из Уфы вышел из своего вагончика, где проживают работники в Чаяндинске. Не успев заметить дикого зверя, уфимец стал жертвой нападения медведя, который мощной лапой нанес ему удар по голове. В дополнение к этому, медведь также нанес ранение на второго сотрудника.
Сегодня Верховный Суд Башкирии принял решение об изменении наказания для обвиняемых, признав преступления чиновников как превышение полномочий, повлекшее существенные нарушения прав и законных интересов граждан, организаций, а также интересов общества и государства, согласно части 1 статьи 286 УК РФ. В результате, Кучарбаев получил приговор на 3 года в колонии-поселении, а Беляеву назначено 2 года лишения свободы. Остальные участники дела были приговорены к 2 годам условного лишения свободы с испытательным сроком в полгода и были освобождены из зала суда. Позже стало известно, что прокуратура Башкирии намерена обратиться в Верховный суд республики с кассационным представлением в связи с несогласием по поводу смягчения приговора.
Военкомат в Демском районе Уфы стал объектом попытки поджога, совершенной неизвестными лицами. Инцидент произошел на улице Левитана рано утром. По фрагментам видеозаписи можно сделать вывод, что подозреваемые подложили взрывчатку, похожую на петарду, под решетку оконной рамы. Камера домофона в подъезде соседнего дома запечатлела момент взрыва. После этого преступники скрылись. Пожара не произошло, однако петарда разбила окно и нанесла некоторые повреждения деревянной оконной раме. Mkset обратился в пресс-службу МВД с просьбой о предоставлении комментария по данному инциденту. Ведомство отказалось комментировать произошедшее.
Тимур Махаметьянов, бывший председатель госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству в Башкирии, был назначен исполняющим обязанности руководителя республиканского управления Ространснадзора. Его работа в министерстве транспорта не раз вызывала критику со стороны главы Башкирии Радия Хабирова. На его место в комитете был выбран Сергей Мережко, который был избран в Госсобрание республики. Мухаметьянов, который с 2017 года возглавлял госкомитет, в апреле 2020 года принял должность советника Радия Хабирова по вопросам транспортной и дорожной инфраструктуры, строительства, благоустройства и ЖКХ. В 2021 году он перешел работать в Минтранс России.
Среда, 15 ноября.
«Арт-квадрат» в Уфе продолжает экспансию. К нему присоединится территория, ограниченная улицами Коммунистической, Карла Маркса, Мустая Карима и Чернышевского. Неподалёку — возле ЦУМа — должен появиться сквер.
На несколько километров увеличится длина проспекта Салавата Юлаева. Шумная магистраль пройдёт через Сипайлово к Черниковке — по ней можно будет выехать из улицы Баязита Бикбая и без изменения маршрута выехать на Интернациональную. Попутно городские власти хотят построить несколько развязок.
В квартиру главы госкомитета по делам молодёжи нагрянули силовики. Яна Гайдук может быть замешана в уголовном деле о злоупотреблении полномочиями. В подчинённом ей ведомстве не смогли опровергнуть информацию, в следкоме ждут отмашки. Обыски у чиновников становятся тенденцией.
В конце этой недели столицу ждёт похолодание. Осенние морозы нагрянут на жителей Башкирии в субботу и воскресенье. Но настоящая зимняя погода придёт с календарной зимой — в начале декабря синоптики ждут понижения температуры до -14.
Наша корреспондентка рассказала о самом старом здании Уфы. Династия его первого владельца — Ивана Демидова — восходит к петровской эпохе. Демидовы были известны как горнозаводчики, обеспечивавшие железом и серебром царя Петра Алексеевича. В здании, которому 250 лет, до сих пор живут люди.
Вторник, 14 ноября.
Жители Уфы обратили внимание на то, что за торгово-выставочным комплексом «Экспо-дом» (известен как ВДНХ-Экспо) начались строительные работы. Mkset выяснил, что место, обозначенное на фотографиях, может совпадать с территорией строящегося жилого комплекса «Лесная симфония» — проекта группы компаний «Гранель», которую связывают с семьей премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым.
Ратмир Мавлиев выразил недовольство поведением своих подчинённых, занимавшихся вырубкой деревьев в центре Уфы. По мнению сити-менеджера, чиновники «отвратительно отработали». Напомним, на прошлой неделе жители столицы обнаружили, что на нескольких улицах спиливаются деревья, которые, по их мнению, были в хорошем состоянии. Вместо «формовки», о которой говорил градоначальник, происходил спил под пеньки.
Блогера Арслана Энн (Нигаматьянова) проверяют на экстремизм. Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ, в отношении блогера было инициировало лингвистическое исследование, по результатам которой будет принято законное решение. Примечательно, что сам Нигаматьянов получил известность как «провластный блогер», который активно критикует тех, кого судят за экстремизм.
МБУ «Горзеленхоз» ищет подрядчика на обустройство и художественное оформление площадок для проведения новогодних мероприятий. Начальная максимальная цена контракта составляет 41,5 млн руб. Победителя аукциона выберут 23 ноября. Финансирование будет осуществляться за счет средств из городского бюджета. Подробнее о том, как власти планируют украсить город к новогодним праздникам, Mkset рассказывал здесь.
Понедельник, 13 ноября.
В ходе совещания правительства Башкирии было предложено увеличить количество бюджетных мест в колледжах, что вызвано необходимостью обеспечить предприятия региона квалифицированными кадрами. В частности, генеральный директор ишимбайского завода по производству кранов и манипуляторов «Инман» Виталий Пилацкий обратился к властям с просьбой поддержать предприятие в обеспечении кадрами. Он выразил нехватку сварщиков и наладчиков на заводе и предложил увеличить количество бюджетных мест в колледжах и техникумах машиностроительного комплекса на 2024 год. В ответ на это, глава региона Радий Хабиров подчеркнул, что кадровая проблема является основной для предприятий Башкирии.
Юлия Балдаш, глава республиканского агентства по туризму Удмуртии, сообщила, что власти активно рассматривают возможность использования теплоходов «Метеор» для установления связи между Пермским краем и Башкирией. Планируется субсидирование затрат на эти маршруты со стороны Удмуртии, а также возможность расширения до Башкортостана и Перми. По данным планам, уже в 2024 году пассажирские теплоходы «Метеор» начнут перевозить людей между Татарстаном и Удмуртией, включая регулярные рейсы по маршруту Елабуга-Сарапул.
В Дюртюлинском районе будет создан полигон для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), на который будут доставлять мусор из нескольких районов. Ранее жители Мишкинского района требовали от властей решить проблему свалки, находящейся в их райцентре. По мнению граждан, в селе ухудшается экологическая ситуация, что приводит к увеличению числа заболеваний дыхательной системы и общего недомогания. Кроме того, из-за свалки в Мишкино регулярно возникают пожары. В ответ на требования обитателей, чиновники обещали решить проблему мусорной реформы и провести рекультивацию свалки. Взамен, будет создан полигон в Дюртюлинском районе, который будет обслуживать несколько районов Башкирии, включая Мишкинский, Аскинский, Караидельский и город Бирск.
Источник Mkset в правительстве Башкирии сообщил о том, что Мариам Башкирова покидает должность пресс-секретаря правительства Башкирии. Напомним, что она занимала эту должность с начала 2022 года. В конце января того же года стало известно о переходе уже экс-руководителя пресс-службы правительства республики Ольги Красноногой на должность зампредседателя Агентства по печати и СМИ Башкирии.