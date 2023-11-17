Стало известно точное время открытия тоннеля «Восточного выезда» и нового моста в Уфе

Особое внимание главы Башкирии было уделено связыванию данного транспортного маршрута через проспект Салавата Юлаева с улицей имени Города Галле. Он отметил, что необходимые меры уже принимаются по сносу имеющихся на этом участке зданий и сооружений, а источники финансирования будут определены после Нового года. В итоге восточный выезд будет соединять трассы М-5 и М-7.