Стало известно точное время открытия тоннеля «Восточного выезда» и нового моста в Уфе

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Радий Хабиров, в ходе форума «Транспорт России» рассказала, что главный вопрос о завершении финансирования «Восточного выезда» был решен, и в декабре поступят необходимые средства для того, чтобы проект был сдан в январе–феврале 2024 года, включая строительство тоннеля и моста через реку Уфимку.
Особое внимание главы Башкирии было уделено связыванию данного транспортного маршрута через проспект Салавата Юлаева с улицей имени Города Галле. Он отметил, что необходимые меры уже принимаются по сносу имеющихся на этом участке зданий и сооружений, а источники финансирования будут определены после Нового года. В итоге восточный выезд будет соединять трассы М-5 и М-7.
Месяц назад стало известно, что готовность проекта составляет 76,7%. Об этом Mkset сообщили в Минтрансе Башкирии. А строительство дороги — нового выезда из Уфы на трассу М-5 «Восточный выезд» планировали завершить в декабре 2023 года