mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Стало известно точное время открытия тоннеля «Восточного выезда» и нового моста в Уфе

Стало известно точное время открытия тоннеля «Восточного выезда» и нового моста в Уфе

17 ноября 2023, 07:19
Фото: 1MI
Радий Хабиров, глава Башкирии, поделился результатами работы делегации Башкирии на XVII международном форуме «Транспорт России»

Радий Хабиров, в ходе форума «Транспорт России» рассказала, что главный вопрос о завершении финансирования «Восточного выезда» был решен, и в декабре поступят необходимые средства для того, чтобы проект был сдан в январе–феврале 2024 года, включая строительство тоннеля и моста через реку Уфимку.

Особое внимание главы Башкирии было уделено связыванию данного транспортного маршрута через проспект Салавата Юлаева с улицей имени Города Галле. Он отметил, что необходимые меры уже принимаются по сносу имеющихся на этом участке зданий и сооружений, а источники финансирования будут определены после Нового года. В итоге восточный выезд будет соединять трассы М-5 и М-7.

Месяц назад стало известно, что готовность проекта составляет 76,7%. Об этом Mkset сообщили в Минтрансе Башкирии. А строительство дороги — нового выезда из Уфы на трассу М-5 «Восточный выезд» планировали завершить в декабре 2023 года

#Общество#Башкирия#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова#Восточный выезд
Подпишитесь
Ученики колледжа в Уфе массово отравились едой с личинками
Сегодня, 10:31
Пьяные пациенты и несчастные родители: как часто в Башкирии нападают на медработников
Сегодня, 07:07
Стало известно на сколько процентов повысили МРОТ в 2024 году
Сегодня, 06:51
В Башкирии состоится «Прямая линия» с Радием Хабировым
Сегодня, 06:11
Снег и гололедица: синоптики рассказали о погоде на выходные в Башкирии
Вчера, 15:44