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Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

Из уфимского аэропорта едва украли шапку за 22 тысячи рублей

17 ноября 2023, 15:59

Злоумышленник сувенирный магазин в аэропорту Уфы на 30 тысяч рублей

Об этом сообщает пресс-служба уфимского ЛУ МВД России на транспорте.

46-летний житель Краснодарского края украл из магазина в аэропорту Уфы сувениров на сумму 30 688 рублей. Мужчина улучил момент, когда продавца не будет в торговом зале и взял с витрины несколько товаров. В числе украденного национальный головной убор из лисьего меха за 22 тысячи рублей, а также сувенирные зеркала, 23 брелока «Башкортостан», три сувенирные тарелки и ложки.

В настоящий момент мужчина задержан сотрудниками транспортной полиции. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее уроженца Башкирии задержали в аэропорту «Пулково» за кражу сувениров. Мужчина украл тапочки из меха соболя и бобра. Похищенный товар в торговой точке оценили в 45 тысяч рублей.

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#Общество#Кража#Международный аэропорт#Новости Башкирии#Задержание#Азамат Нухов
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