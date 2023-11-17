Из уфимского аэропорта едва украли шапку за 22 тысячи рублей

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
46-летний житель Краснодарского края украл из магазина в аэропорту Уфы сувениров на сумму 30 688 рублей. Мужчина улучил момент, когда продавца не будет в торговом зале и взял с витрины несколько товаров. В числе украденного национальный головной убор из лисьего меха за 22 тысячи рублей, а также сувенирные зеркала, 23 брелока «Башкортостан», три сувенирные тарелки и ложки.
В настоящий момент мужчина задержан сотрудниками транспортной полиции. В его отношении возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее уроженца Башкирии задержали в аэропорту «Пулково» за кражу сувениров. Мужчина украл тапочки из меха соболя и бобра. Похищенный товар в торговой точке оценили в 45 тысяч рублей.