Из уфимского аэропорта едва украли шапку за 22 тысячи рублей

46-летний житель Краснодарского края украл из магазина в аэропорту Уфы сувениров на сумму 30 688 рублей. Мужчина улучил момент, когда продавца не будет в торговом зале и взял с витрины несколько товаров. В числе украденного национальный головной убор из лисьего меха за 22 тысячи рублей, а также сувенирные зеркала, 23 брелока «Башкортостан», три сувенирные тарелки и ложки.