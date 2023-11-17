Гостями выставки-форума «Россия» стали более миллиона человек

Она приехала в Москву со своим мужем Салаватом. По словам Светланы, она накануне отмечала свой день рождения и подарком от ее семьи была как раз поездка в столицу. И для нее стал полной неожиданностью такой подарок еще и на выставке, передает 56orb.ru.