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Фото: russia.riamediabank.ru

Гостями выставки-форума «Россия» стали более миллиона человек

17 ноября 2023, 10:06
Фото: russia.riamediabank.ru
В течение первых 10 дней работы международную выставку-форум «Россия» посетили более миллиона человек. Миллионного гостя приняли 16 ноября и подарили ему билеты на балет «Щелкунчик» в Большой театр и не только. Счастливицей оказалась Светлана Сулейманова из Пензы.

Она приехала в Москву со своим мужем Салаватом. По словам Светланы, она накануне отмечала свой день рождения и подарком от ее семьи была как раз поездка в столицу. И для нее стал полной неожиданностью такой подарок еще и на выставке, передает 56orb.ru.

Светлане вручили три билета на балет «Щелкунчик» в Большой театр, дали возможность побывать на индивидуальной экскурсии в историческом здании Банка России и остановиться в одном из отелей Москвы. Кроме того, ей оплатят проезд в столицу и назад в Пензу, откуда она приехала на выставку.

«Попасть в Большой театр — это была моя мечта, тем более что завтра прилетает сюда моя подруга и как раз идет в Большой. Я ей так завидовала, у меня нет такой возможности. Теперь она появилась», — рассказала Светлана Сулейманова.

Миллионного гостя поздравили представители АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“, Министерства культуры РФ и Банка России. Гендиректор АНО Наталья Виртуозова рассказала, что увидеть глаза этих счастливых людей — главная награда для организаторов выставки.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля. На ней собраны важнейшие достижения страны: посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

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