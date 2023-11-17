Гостями выставки-форума «Россия» стали более миллиона человек

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Она приехала в Москву со своим мужем Салаватом. По словам Светланы, она накануне отмечала свой день рождения и подарком от ее семьи была как раз поездка в столицу. И для нее стал полной неожиданностью такой подарок еще и на выставке, передает 56orb.ru.
Светлане вручили три билета на балет «Щелкунчик» в Большой театр, дали возможность побывать на индивидуальной экскурсии в историческом здании Банка России и остановиться в одном из отелей Москвы. Кроме того, ей оплатят проезд в столицу и назад в Пензу, откуда она приехала на выставку.
«Попасть в Большой театр — это была моя мечта, тем более что завтра прилетает сюда моя подруга и как раз идет в Большой. Я ей так завидовала, у меня нет такой возможности. Теперь она появилась», — рассказала Светлана Сулейманова.
Миллионного гостя поздравили представители АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“, Министерства культуры РФ и Банка России. Гендиректор АНО Наталья Виртуозова рассказала, что увидеть глаза этих счастливых людей — главная награда для организаторов выставки.
Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля. На ней собраны важнейшие достижения страны: посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.