18 новогодних елок и городков установят в Уфе

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
В Уфе установят 18 новогодних елей и городков. Отмечается, что самые пышные из них будут украсят собой площади Ленина и Салавата Юлаева. Уфу к новому году украсят в 8 локациях.
Напомним, первую живую ёлку, высотой 23 метра, уже поставили в парке «Волна» в Уфе. Несмотря на теплую погоду, в Ленинском районе Уфы уже начались мероприятия по подготовке к Новому году. Дерево было доставлено с места строительства будущего детского сада.
Также МБУ «Горзеленхоз» ищет подрядчика на обустройство и художественное оформление площадок для проведения новогодних мероприятий. Начальная максимальная цена контракта составляет 41,5 млн руб. Победителя аукциона выберут 23 ноября. Финансирование будет осуществляться за счет средств из городского бюджета. Подробнее о том, как власти планируют украсить город к новогодним праздникам, Mkset рассказывал здесь.