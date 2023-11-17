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Published Сегодня, 16:15

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Updated Сегодня, 17:18

18 новогодних елок и городков установят в Уфе

18 новогодних елок и городков установят в Уфе

17 ноября 2023, 16:15
Фото: 1MI
Об этом сообщили в администрации города.

В Уфе установят 18 новогодних елей и городков. Отмечается, что самые пышные из них будут украсят собой площади Ленина и Салавата Юлаева. Уфу к новому году украсят в 8 локациях.

Напомним, первую живую ёлку, высотой 23 метра, уже поставили в парке «Волна» в Уфе. Несмотря на теплую погоду, в Ленинском районе Уфы уже начались мероприятия по подготовке к Новому году. Дерево было доставлено с места строительства будущего детского сада.

Также МБУ «Горзеленхоз» ищет подрядчика на обустройство и художественное оформление площадок для проведения новогодних мероприятий. Начальная максимальная цена контракта составляет 41,5 млн руб. Победителя аукциона выберут 23 ноября. Финансирование будет осуществляться за счет средств из городского бюджета. Подробнее о том, как власти планируют украсить город к новогодним праздникам, Mkset рассказывал здесь.

#Общество#Город#Башкирия#Новости Уфы#Новый год#Азамат Нухов
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