18 новогодних елок и городков установят в Уфе

Также МБУ «Горзеленхоз» ищет подрядчика на обустройство и художественное оформление площадок для проведения новогодних мероприятий. Начальная максимальная цена контракта составляет 41,5 млн руб. Победителя аукциона выберут 23 ноября. Финансирование будет осуществляться за счет средств из городского бюджета. Подробнее о том, как власти планируют украсить город к новогодним праздникам, Mkset рассказывал здесь.