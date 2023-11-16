Жители Башкирии станут свидетелями необычного космического явления

Метеорный поток Леониды получил свое название от созвездия Лев (Leo), где находится радиант потока. В обычные годы поток метеоров Леониды достигает своего максимума в 15-20 метеоров в час. Лучшее время для наблюдения Леонидов — после четырех часов ночи, когда созвездие Льва поднимается на юго-востоке и достигает высокого положения над горизонтом.