mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Жители Башкирии станут свидетелями необычного космического явления

Жители Башкирии станут свидетелями необычного космического явления

16 ноября 2023, 12:23
Фото: Midjourney
Об этом информирует телеграмм-канал БашПрирода.

Жители Башкирии смогут вновь увидеть потрясающий метеорный поток Леониды. Этот поток стал известен благодаря своим мощным звездным дождям, которые происходят в некоторые годы. Его активность продолжится с 6 по 30 ноября. По информации Уфимского городского планетария, ожидается, что в этом году максимальная активность Леонидов наступит на рассвете 18 ноября.

Метеорный поток Леониды получил свое название от созвездия Лев (Leo), где находится радиант потока. В обычные годы поток метеоров Леониды достигает своего максимума в 15-20 метеоров в час. Лучшее время для наблюдения Леонидов — после четырех часов ночи, когда созвездие Льва поднимается на юго-востоке и достигает высокого положения над горизонтом.

Но в этом году Луна не будет мешать наблюдению максимума Леонидов. В ночь 17–18 ноября Луна будет видна только вечером и сядет за горизонт в 21.00.

Ранее Mkset сообщал о уникальном астрономическом явлении. 9 ноября жители Башкирии могли наблюдать на утреннем небе, в созвездии Девы на юго-востоке, Венеру и серпик старой Луны.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Космическое явление#Астрономия
Подпишитесь
Экс-министр отвечавший за транспортную реформу в Башкирии возглавил Ространснадзор РБ
Сегодня, 11:59
Верховный суд Башкирии уменьшил тюремный срок двум осужденным министрам правительства
Сегодня, 08:48
«Заниматься фигнёй»: глава Госкоммолодежи Башкирии недовольна обысками дома
Сегодня, 03:43
Очередной ЖК: Связанная с Андреем Назаровым фирма начала застройку леса за ВДНХ в Уфе
14 ноября, 12:42
Самое старое здание Уфы: История и тайны Демидовского особняка
Вчера, 10:32
Из Уфы на выходные: 21 место в Башкирии, которое стоит посетить, и летом, и зимой
Вчера, 08:48