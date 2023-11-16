Жители Башкирии станут свидетелями необычного космического явления

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Жители Башкирии смогут вновь увидеть потрясающий метеорный поток Леониды. Этот поток стал известен благодаря своим мощным звездным дождям, которые происходят в некоторые годы. Его активность продолжится с 6 по 30 ноября. По информации Уфимского городского планетария, ожидается, что в этом году максимальная активность Леонидов наступит на рассвете 18 ноября.
Метеорный поток Леониды получил свое название от созвездия Лев (Leo), где находится радиант потока. В обычные годы поток метеоров Леониды достигает своего максимума в 15-20 метеоров в час. Лучшее время для наблюдения Леонидов — после четырех часов ночи, когда созвездие Льва поднимается на юго-востоке и достигает высокого положения над горизонтом.
Но в этом году Луна не будет мешать наблюдению максимума Леонидов. В ночь 17–18 ноября Луна будет видна только вечером и сядет за горизонт в 21.00.
Ранее Mkset сообщал о уникальном астрономическом явлении. 9 ноября жители Башкирии могли наблюдать на утреннем небе, в созвездии Девы на юго-востоке, Венеру и серпик старой Луны.