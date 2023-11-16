В Уфе неизвестные решили поджечь военкомат

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Военкомат в Демском районе Уфы был подвергнут попытке поджога неизвестными лицами, сообщают в тг-канале «Mash Batash».
Инцидент произошел на улице Левитана рано утром, как сообщает канал. По фрагментам видео можно судить о том, что неизвестные подложили взрывчатку, похожую на петарду, под решетку на оконной раме.
На видеозаписи, сделанной камерой домофона в подъезде дома напротив, запечатлелся момент взрыва. После этого преступники скрылись. Пожара не произошло — петарда только выбила окно и немного повредила деревянную оконную раму.
Mkset обратился в пресс-службу МВД за комментарием. Однако оперативного ответа получить не удалось, как-то комментировать инцидент в ведомстве отказались.
Напомним, что это не первый случай поджога военкомата в Башкирии. Месяц назад в Уфе был задержан молодой человек при попытке совершения поджога. Полицейские обнаружили 21-летнего парня возле центрального сборного пункта на Революционной. Он пытался убежать, но скрыться не удалось. При себе у него была пятилитровая канистра с горючим. Тогда парень обошёлся без последствий — преступления он не совершил, за поступок раскаялся. Однако спустя полтора месяца он снова пришёл к военкомату — его снова задержали с теми же средствами, что и ранее.