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Posted Сегодня, 15:25

Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

В Уфе неизвестные решили поджечь военкомат

В Уфе неизвестные решили поджечь военкомат

16 ноября 2023, 15:25
Фото: 1MI
Инцидент произошёл в Дёмском районе.

Военкомат в Демском районе Уфы был подвергнут попытке поджога неизвестными лицами, сообщают в тг-канале «Mash Batash».

Инцидент произошел на улице Левитана рано утром, как сообщает канал. По фрагментам видео можно судить о том, что неизвестные подложили взрывчатку, похожую на петарду, под решетку на оконной раме.

На видеозаписи, сделанной камерой домофона в подъезде дома напротив, запечатлелся момент взрыва. После этого преступники скрылись. Пожара не произошло — петарда только выбила окно и немного повредила деревянную оконную раму.

Mkset обратился в пресс-службу МВД за комментарием. Однако оперативного ответа получить не удалось, как-то комментировать инцидент в ведомстве отказались.

Напомним, что это не первый случай поджога военкомата в Башкирии. Месяц назад в Уфе был задержан молодой человек при попытке совершения поджога. Полицейские обнаружили 21-летнего парня возле центрального сборного пункта на Революционной. Он пытался убежать, но скрыться не удалось. При себе у него была пятилитровая канистра с горючим. Тогда парень обошёлся без последствий — преступления он не совершил, за поступок раскаялся. Однако спустя полтора месяца он снова пришёл к военкомату — его снова задержали с теми же средствами, что и ранее.

Видео: Mash Batash
#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Поджог#Виалина Ахсанова
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