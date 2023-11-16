В Уфе неизвестные решили поджечь военкомат

Напомним, что это не первый случай поджога военкомата в Башкирии. Месяц назад в Уфе был задержан молодой человек при попытке совершения поджога. Полицейские обнаружили 21-летнего парня возле центрального сборного пункта на Революционной. Он пытался убежать, но скрыться не удалось. При себе у него была пятилитровая канистра с горючим. Тогда парень обошёлся без последствий — преступления он не совершил, за поступок раскаялся. Однако спустя полтора месяца он снова пришёл к военкомату — его снова задержали с теми же средствами, что и ранее.