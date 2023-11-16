В Башкирии набирает обороты новая схема кибермошенничества

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Мошенники создают фальшивые аккаунты руководителей Банка России в различных мессенджерах, используя настоящие имена, фамилии и фотографии. Затем они начинают отправлять сообщения директорам компаний и руководителям разных ведомств с просьбами о помощи. Например, они могут просить помочь задержать мошенников, которые находятся в банке.
В Национальном банке РБ подчеркнули, что аферисты настоятельно рекомендуют не делиться информацией о полученных сообщениях и предупреждают о предстоящем телефонном звонке сотрудника банка. Затем мошенники связываются с потенциальными жертвами и, придумывая разные предлоги, пытаются получить доступ к их банковским данным или убеждают перевести деньги на счета злоумышленников.
Подобная схема может быть использована мошенниками в отношении любых граждан, примером может служить создание фейковых аккаунтов друзей человека в социальных сетях. Национальный банк напомнил, что настоящие сотрудники не будут решать служебные вопросы через мессенджеры и социальные сети. В случае подобных ситуаций необходимо немедленно сообщить в правоохранительные органы.
Ранее Mkset сообщал о похожей схемы мошенничества. Тогда злоумышленники создали фальшивый аккаунт Анны Казак, руководителя Управления Роспотребнадзора республики.