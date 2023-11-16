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Published Сегодня, 11:17

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Updated Сегодня, 11:19

В Башкирии набирает обороты новая схема кибермошенничества

В Башкирии набирает обороты новая схема кибермошенничества

16 ноября 2023, 11:17
Фото: Midjourney
В пресс-службе Нацбанка по РБ рассказали о новой преступной схеме, которая становится все более популярной в республике.

Мошенники создают фальшивые аккаунты руководителей Банка России в различных мессенджерах, используя настоящие имена, фамилии и фотографии. Затем они начинают отправлять сообщения директорам компаний и руководителям разных ведомств с просьбами о помощи. Например, они могут просить помочь задержать мошенников, которые находятся в банке.

В Национальном банке РБ подчеркнули, что аферисты настоятельно рекомендуют не делиться информацией о полученных сообщениях и предупреждают о предстоящем телефонном звонке сотрудника банка. Затем мошенники связываются с потенциальными жертвами и, придумывая разные предлоги, пытаются получить доступ к их банковским данным или убеждают перевести деньги на счета злоумышленников.

Подобная схема может быть использована мошенниками в отношении любых граждан, примером может служить создание фейковых аккаунтов друзей человека в социальных сетях. Национальный банк напомнил, что настоящие сотрудники не будут решать служебные вопросы через мессенджеры и социальные сети. В случае подобных ситуаций необходимо немедленно сообщить в правоохранительные органы.

Ранее Mkset сообщал о похожей схемы мошенничества. Тогда злоумышленники создали фальшивый аккаунт Анны Казак, руководителя Управления Роспотребнадзора республики.

#Общество#Башкирия#Мошенничество#Мошенники#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Мошенническая схема
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