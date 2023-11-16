В Башкирии набирает обороты новая схема кибермошенничества

В Национальном банке РБ подчеркнули, что аферисты настоятельно рекомендуют не делиться информацией о полученных сообщениях и предупреждают о предстоящем телефонном звонке сотрудника банка. Затем мошенники связываются с потенциальными жертвами и, придумывая разные предлоги, пытаются получить доступ к их банковским данным или убеждают перевести деньги на счета злоумышленников.