Управляющая компания в Башкирии оставила рабочих без средств к существованию

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
В башкирском городе Салавате управляющая компания задолжала работникам более 1,2 млн рублей.
Речь идёт об ООО «Жилкомзаказчик». В сентябре 36 работников организации не получили вовремя заработную плату, из-за чего обратились в местную прокуратуру.
Организацией владеет предприниматель Евгений Китанин, а руководит управляющей компанией Евгений Герасимов. По данным СПАРК, в отношении фирмы идёт процесс банкротства — судебное заседание о банкротстве назначено на 12 октября. По данным налоговой службы, «Жилкомзаказчик» задолжал кредиторам 6,8 млн рублей. Последние три года фирма заканчивает с убытками, которые в прошлом году достигли 18 млн рублей. Сейчас в штате общества состоит 114 работников.
После прокурорской проверки в отношении директора фирмы возбудили уголовное дело. На данный момент долги перед рабочими погашены.
Недавно стало известно, что в Башкирии погиб дорожный рабочий — его передавило катком. Он работал на объекте, из-за которого арестовали гендиректора «Башкиравтодора» за мошенничество в размере 91 млн рублей. Выяснилось, что 66 работников организации трудились без соответствующих договоров.