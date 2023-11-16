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Управляющая компания в Башкирии задолжала рабочим более миллиона рублей

Управляющая компания в Башкирии оставила рабочих без средств к существованию

16 ноября 2023, 06:23
Фото: 1MI

Управляющая компания в Башкирии задолжала рабочим более миллиона рублей

Компания близка к банкротство.

В башкирском городе Салавате управляющая компания задолжала работникам более 1,2 млн рублей.

Речь идёт об ООО «Жилкомзаказчик». В сентябре 36 работников организации не получили вовремя заработную плату, из-за чего обратились в местную прокуратуру.

Организацией владеет предприниматель Евгений Китанин, а руководит управляющей компанией Евгений Герасимов. По данным СПАРК, в отношении фирмы идёт процесс банкротства — судебное заседание о банкротстве назначено на 12 октября. По данным налоговой службы, «Жилкомзаказчик» задолжал кредиторам 6,8 млн рублей. Последние три года фирма заканчивает с убытками, которые в прошлом году достигли 18 млн рублей. Сейчас в штате общества состоит 114 работников.

После прокурорской проверки в отношении директора фирмы возбудили уголовное дело. На данный момент долги перед рабочими погашены.

Недавно стало известно, что в Башкирии погиб дорожный рабочий — его передавило катком. Он работал на объекте, из-за которого арестовали гендиректора «Башкиравтодора» за мошенничество в размере 91 млн рублей. Выяснилось, что 66 работников организации трудились без соответствующих договоров.

На трассе, из-за которой арестован директор «Башкиравтодора», погиб рабочий из Самары
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#Общество#Происшествия#Прокуратура#Новости Башкирии#Рынок труда#Салават#Идэль Гумеров
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