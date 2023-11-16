Управляющая компания в Башкирии оставила рабочих без средств к существованию

Организацией владеет предприниматель Евгений Китанин, а руководит управляющей компанией Евгений Герасимов. По данным СПАРК, в отношении фирмы идёт процесс банкротства — судебное заседание о банкротстве назначено на 12 октября. По данным налоговой службы, «Жилкомзаказчик» задолжал кредиторам 6,8 млн рублей. Последние три года фирма заканчивает с убытками, которые в прошлом году достигли 18 млн рублей. Сейчас в штате общества состоит 114 работников.