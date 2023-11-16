Стало известно, где власти решили модернизировать трамвайные пути в Уфе

Глава Башкортостана выразил надежду на то, что проведение серьезной работы с правительством России приведет к получению федерального капитального гранта в размере 7 млрд рублей. Он также отметил, что соглашение о модернизации трамвайных путей имеет смысл и будет работать только при наличии этого гранта. Вместе с тем, член совета директоров группы «Мовиста» подчеркнул продуктивность встречи.