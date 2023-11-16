Стало известно, где власти решили модернизировать трамвайные пути в Уфе

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Совещание между Главой Башкортостана Радием Хабировым и Михаилом Хромовым, членом совета директоров ООО «Группа Мовиста», состоялось на площадке XVII Международного форума «Транспорт России» в Москве 16 ноября, об этом сообщает издание «Башинформ».
Во время встречи была обсуждена реализация проекта по комплексной модернизации трамвайной системы Уфы. Одной из основных задач проекта является модернизация южной части трамвайных линий, включающих улицы Революционную и Аксакова. В ходе переговоров была согласована «дорожная карта» будущего сотрудничества, включающая объявление заявки на концессионное соглашение, предусматривающее модернизацию трамвайных путей и приобретение новых трамваев.
Глава Башкортостана выразил надежду на то, что проведение серьезной работы с правительством России приведет к получению федерального капитального гранта в размере 7 млрд рублей. Он также отметил, что соглашение о модернизации трамвайных путей имеет смысл и будет работать только при наличии этого гранта. Вместе с тем, член совета директоров группы «Мовиста» подчеркнул продуктивность встречи.
Соглашение о сотрудничестве было подписано премьер-министром правительства Башкортостана Андреем Назаровым и председателем совета директоров ООО «Группа Мовиста» Михаилом Хромовым в присутствии Главы региона в конце встречи.
Проект модернизации трамвайной системы Уфы планируется реализовать в два этапа, с отдельной реконструкцией трамвайных сетей южной и северной частей города. В рамках первого этапа, который затронет южную часть города, планируется провести реконструкцию 37,4 км трамвайных путей и построить новую трамвайную линию протяженностью 1,8 км по улице Ленина для соединения улицы Революционной с бульваром Ибрагимова. На первом этапе реализации проекта планируется выделить 20,6 млрд рублей на строительство нового трамвайного депо, реконструкцию 10 тяговых подстанций и закупку 60 современных низкопольных односекционных трамваев.