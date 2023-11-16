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Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:46

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Снег и гололедица: синоптики рассказали о погоде на выходные в Башкирии

Снег и гололедица: синоптики рассказали о погоде на выходные в Башкирии

16 ноября 2023, 15:44
Фото: Midjourney
Данные прогноза погода по республике на ближайшие дни публикует Башгидрометцентр.

Установление минусовой температуры ожидается в Башкирии к выходным, как сообщают синоптики Башгидрометцентра. В пятницу, 17 ноября. Температура воздуха будет колебаться от -3 до +2° как днем, так и ночью. Ветер будет сначала южным, а затем сменится на умеренный северный. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, особенно на юге. На проводах и деревьях может накапливаться мокрый снег.

Такая же погода ожидается в субботу, 18 ноября. Ночью прогнозируется температура воздуха от -3 до -8°, при ясной погоде до -13°, днем от -1 до -6°. Возможны небольшие осадки в виде снега и гололедицы. Умеренный северный и северо-западный ветер.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в Башкирии на ноябрь ожидается теплая погода. Ожидается, что средняя температура воздуха будет на 1-1,5° выше нормы, которая обычно составляет -4,4°. Однако количество осадков, которые выпадут за месяц, останется в пределах нормы, примерно от 30 до 50 мм.

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