Снег и гололедица: синоптики рассказали о погоде на выходные в Башкирии

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Установление минусовой температуры ожидается в Башкирии к выходным, как сообщают синоптики Башгидрометцентра. В пятницу, 17 ноября. Температура воздуха будет колебаться от -3 до +2° как днем, так и ночью. Ветер будет сначала южным, а затем сменится на умеренный северный. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, особенно на юге. На проводах и деревьях может накапливаться мокрый снег.
Такая же погода ожидается в субботу, 18 ноября. Ночью прогнозируется температура воздуха от -3 до -8°, при ясной погоде до -13°, днем от -1 до -6°. Возможны небольшие осадки в виде снега и гололедицы. Умеренный северный и северо-западный ветер.
Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в Башкирии на ноябрь ожидается теплая погода. Ожидается, что средняя температура воздуха будет на 1-1,5° выше нормы, которая обычно составляет -4,4°. Однако количество осадков, которые выпадут за месяц, останется в пределах нормы, примерно от 30 до 50 мм.