Снег и гололедица: синоптики рассказали о погоде на выходные в Башкирии

Установление минусовой температуры ожидается в Башкирии к выходным, как сообщают синоптики Башгидрометцентра. В пятницу, 17 ноября. Температура воздуха будет колебаться от -3 до +2° как днем, так и ночью. Ветер будет сначала южным, а затем сменится на умеренный северный. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, особенно на юге. На проводах и деревьях может накапливаться мокрый снег.