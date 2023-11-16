Шандалович: Депутаты ЗС Карелии одобрили в первом чтении проект бюджета-2024

В проекте закона о бюджете, второе чтение которого состоится 7 декабря, на выполнение соцобязательств выделят более 63% от общего объема расходов (или 42 млрд рублей). Еще 10,5 млрд рублей направят на реализацию 11 нацпроектов. При этом известно, что 6,2 млрд рублей из них составляют средства федерального бюджета. А 12,8 млрд рублей будет выделено на расходы дорожного фонда.