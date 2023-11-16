Шандалович: Депутаты ЗС Карелии одобрили в первом чтении проект бюджета-2024

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
В следующем году в проекте закона о бюджете региональное правительство предусмотрело доходы в объеме 68,7 млрд рублей и расходы в сумме 67 млрд рублей. При этом профицит достигнет 1,7 млрд рублей.
Среди основных направлений запланированных расходов: оплата труда работников бюджетных организаций, социальная поддержка населения региона, а также работа по реализации национальных и новых проектов в области инвестиций и развития региональной инфраструктуры. Об этом пишет karelinform.ru.
По мнению Элиссана Шандаловича, в бюджете прежде всего следует предусмотреть средства на обеспечение двух главных направлений — выполнение социальных обязательств в соответствии с региональными и федеральными законодательными актами и развитие экономики.
Бюджет республики будет откорректирован по основным направлениям в ходе его рассмотрения во втором чтении с учетом дополнительно выделенных средств федбюджета.
Шандалович рассказал, что благодаря работе депутата Валентины Николаевны Пивненко в Государственной думе в процессе принятия проекта федерального бюджета во втором чтении 16 ноября были предусмотрены расходы на финансирование строительства онкодиспансера в Петрозаводске.
Эти средства в бюджете республики пока не прописаны, но спикер парламента убежден, что они пополнят его расходную часть. Положительная динамика в 2024 году, уверен Элиссан Шандалович, будет наблюдаться и по другим направлениям развития региона.
В проекте закона о бюджете, второе чтение которого состоится 7 декабря, на выполнение соцобязательств выделят более 63% от общего объема расходов (или 42 млрд рублей). Еще 10,5 млрд рублей направят на реализацию 11 нацпроектов. При этом известно, что 6,2 млрд рублей из них составляют средства федерального бюджета. А 12,8 млрд рублей будет выделено на расходы дорожного фонда.
«Вы знаете, что бюджет — это живой документ. В течение года мы неоднократно вносим изменения в бюджет, и тот бюджет, который мы принимаем в первом чтении, это не тот, что будет в конце года», — подытожил спикер парламента.