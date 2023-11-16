Сбер восстановил водный источник в Белорецке в рамках проекта «Родники Башкирии»

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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Updated Сегодня, 07:14
Торжественное открытие обновленного источника состоялось сегодня около стадиона «Металлург», возле которого располагается родник. В нем приняли участие управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов и глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.
— До восстановления этот родник представлял собой небольшую трубу, которая была почти незаметной. Наши коллеги случайно обнаружили источник, вспомнили, что еще в детстве ходили к нему за водой. Они предложили его облагородить, сделав местным жителям таким образом подарок ко Дню рождения Сбера, который был 12 ноября. Мы с радостью поддержали эту идею, более того, масштабировали до целого проекта «Родники Башкирии», — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.
По инициативе Сбербанка было восстановлено русло и облагорожена площадка вокруг родника. Теперь к нему есть удобный доступ, появилась скамейка для отдыха и место, куда можно поставить тару для воды. Сейчас ведутся работы по восстановлению еще одного родника — в с. Красноусольский, открытие запланировано на ближайшее время.
— Родник «Металлург» преобразился до неузнаваемости — сотрудники Сбербанка обратили на него внимание, и теперь это место с удовольствием посещают не только жители города, но и туристы. Я рад, что именно с Белорецка стартовал проект «Родники Башкирии». Спасибо и удачи в дальнейшем восстановлении источников! , — подчеркнул глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.
— Родники, которые взял под свое шефство Сбербанк, проходят по пути следования большого туристического маршрута республики. Обустроенные источники — это дополнительные привлекательные места для гостей Башкортостана. Приятно осознавать, что в нашем регионе есть такие неравнодушные к благоустройству родного края компании, как Сбер, — прокомментировал министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.
Развитие и поддержка экологических, волонтёрских, инклюзивных и благотворительных проектов — важная часть ESG-деятельности Сбера. Инициативы по этим направлениям Сбер реализует в том числе в рамках проекта «Сберегаем Вместе» — комплекса офлайн- и онлайн-активностей, вовлекающих россиян в повестку и практики устойчивого развития. Только в 2023 году в экологических и социальных мероприятиях программы приняли участие около 165 тыс. сотрудников и клиентов Сбера. Ключевым элементом проекта является цифровая платформа «Сберегаем вместе» — навигатор по полезным привычкам, экознаниям и волонтёрству, где собран просветительский и практически ориентированный контент по различным сферам жизни: забота о себе и своем здоровье, об окружающей среде и о людях.