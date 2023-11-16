Сбер восстановил водный источник в Белорецке в рамках проекта «Родники Башкирии»

Развитие и поддержка экологических, волонтёрских, инклюзивных и благотворительных проектов — важная часть ESG-деятельности Сбера. Инициативы по этим направлениям Сбер реализует в том числе в рамках проекта «Сберегаем Вместе» — комплекса офлайн- и онлайн-активностей, вовлекающих россиян в повестку и практики устойчивого развития. Только в 2023 году в экологических и социальных мероприятиях программы приняли участие около 165 тыс. сотрудников и клиентов Сбера. Ключевым элементом проекта является цифровая платформа «Сберегаем вместе» — навигатор по полезным привычкам, экознаниям и волонтёрству, где собран просветительский и практически ориентированный контент по различным сферам жизни: забота о себе и своем здоровье, об окружающей среде и о людях.