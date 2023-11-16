«Ростелеком» приглашает в цифровое будущее: фокус на отечественные ИТ-разработки

— От ИТ-индустрии сейчас ждут масштабных решений, достойных к применению на государственном уровне, а также в крупных компаниях и различных отраслях экономики. Необходимо создавать цифровые продукты, которые помогут решать глобальные задачи страны и обеспечивать максимум удобств для граждан. От участников конкурса мы ждем больше региональных историй об ИТ-разработках, о которых можно было бы не только говорить с гордостью, но и привлекать к делу молодых специалистов, вдохновляя отрасль на ИТ-решения, — отметила советник министра, руководитель пресс-службы Минцифры, член жюри конкурса Мария Мезенцева.