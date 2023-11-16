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Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

На фоне дефицита кадров в Башкирии зафиксирован рекордный уровень безработицы

На фоне дефицита кадров в Башкирии зафиксирован рекордный уровень безработицы

16 ноября 2023, 09:51
Фото: 1MI
С 2022 года в Башкортостане отмечаются исторически низкие уровни безработицы.

В настоящее время наблюдается новый рекорд — всего лишь 2,2%. Однако, это положительное явление имеет и свою обратную сторону. Министр семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова отмечает, что на фоне дефицита кадров, обсуждаемого на Российском промышленном форуме в Уфе, возникают определенные проблемы.

В Башкортостане в среднем приходится по четыре вакансии на одного незанятого работника, а в промышленном секторе — восемь. В региональной экономике требуется около 1,5 тысячи новых сотрудников. Более 1500 слесарей, свыше 700 операторов швейного оборудования и около 500 токарей, электромонтеров, электрогазосварщиков и других специалистов требуется предприятиям региона, с которыми работодатели готовы обсудить выгодные условия оплаты.

Министерство принимает меры для регулирования спроса и предложения на рынке труда. В первую очередь, проводится прогноз потребности в кадрах, на основе которого учебные заведения готовят специалистов. На данный момент, анкеты заполнили 12,5 тыс. работодателей, однако для более точного прогноза необходимо учесть все 68 тыс. работодателей в республике.

Ранее Mkset сообщал о дефиците вахтовиков в регионе. Башкортостан, ранее известный как регион-поставщик рабочей силы для других регионов, особенно северных, теперь сам активно стремится привлечь вахтовых работников. Удивительно, но Башкирия занимает ведущую позицию в стране по объему предлагаемых вакансий для вахтовых работников, их доля составляет 6%.

#Общество#Башкирия#Безработица#Новости Башкирии#Новости Уфы#Безработные#Виалина Ахсанова#Дефицит кадров
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